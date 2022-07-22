  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев

"Я с ними [детьми] не расставалась уже несколько месяцев, и для меня сейчас это действительно нервная ситуация, – призналась она. – Очень хочу увидеть их".

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Контекст:

Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине.

18 июля она прибыла в США с визитом по приглашению первой леди США Джилл Байден. 19 июля первая леди Украины встретилась с президентом США Джо Байденом и его женой.

20 июля Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила передать Украине ПВО для защиты от российских оккупантов. Ее выступление стало первым обращением супруги иностранного президента в истории Конгресса.