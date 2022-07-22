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22 июля, 2022
 
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"Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев

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Зеленская мать двоих детей
Зеленская – мать двоих детей
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью журналистке ТСН призналась, что визит в США стал ее первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев. Интервью вышло 21 июля в эфире украинского национального телемарафона, запись в том числе опубликована на YouTube-канале "Вікна-новини".

"Я с ними [детьми] не расставалась уже несколько месяцев, и для меня сейчас это действительно нервная ситуация, – призналась она. – Очень хочу увидеть их". 

ВИДЕО
Видео: Вікна-новини / YouTube
Контекст:

Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине

18 июля она прибыла в США с визитом по приглашению первой леди США Джилл Байден. 19 июля первая леди Украины встретилась с президентом США Джо Байденом и его женой.

20 июля Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила передать Украине ПВО для защиты от российских оккупантов. Ее выступление стало первым обращением супруги иностранного президента в истории Конгресса.

Теги: США, дети, Владимир Зеленский, семья, Елена Зеленская
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