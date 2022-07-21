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21 июля, 2022
 
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"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага

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Зеленская о Байден: Она знала, что, если наденет что-то цвета нашего флага, мне будет приятно, а я, как представительница Украины, хотела надеть украинские цвета
Зеленская о Байден: Она знала, что, если наденет что-то цвета нашего флага, мне будет приятно, а я, как представительница Украины, хотела надеть украинские цвета
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью журналистке ТСН прокомментировала выбор цвета обуви, в которой появилась на встрече с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл Байден 19 июля. Интервью вышло в эфире украинского национального телемарафона, запись в том числе опубликована на YouTube-канале "Вікна-новини".

Тогда внимание СМИ и соцсетей привлекло то, что жены украинского и американского президента во время встречи были обуты в туфли, соответственно, голубого и желтого цвета.

"Вы договаривались или это протоколы договорились, что вы будете так идеально совпадать?"  спросила у Зеленской журналистка Ольга Кошеленко.

"Мы с ней были также приятно удивлены. Это для нас обеих был приятный сюрприз, – призналась первая леди Украины. – Протоколы не могут об этом договариваться. Это вне протокола договариваться о наряде. Мне кажется, она знала, что, если наденет что-то цвета нашего флага, мне будет приятно, а я, как представительница Украины, хотела надеть украинские цвета".

По словам Зеленской, выбрав туфли желтого цвета, Джилл Байден хотела сделать приятное.

"Это еще раз доказывает, что дружба существует и что они действительно нас поддерживают", – подчеркнула жена Зеленского.

ВИДЕО
Видео: Вікна-новини / YouTube
Контекст:

Зеленская прибыла в США с визитом 18 июля по приглашению первой леди США.

Во время визита в Вашингтон 19 июля первая леди Украины встретилась с президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден.

20 июля Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила передать Украине ПВО для защиты от российских оккупантов. Ее выступление стало первым обращением супруги иностранного президента в истории Конгресса.

Теги: США, Джо Байден, Джилл Байден, мода и красота, Елена Зеленская
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