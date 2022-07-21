  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага

Зеленская о Байден: Она знала, что, если наденет что-то цвета нашего флага, мне будет приятно, а я, как представительница Украины, хотела надеть украинские цвета Фото: olenazelenska_official / Instagram

Тогда внимание СМИ и соцсетей привлекло то, что жены украинского и американского президента во время встречи были обуты в туфли, соответственно, голубого и желтого цвета.

"Вы договаривались или это протоколы договорились, что вы будете так идеально совпадать?" – спросила у Зеленской журналистка Ольга Кошеленко.

"Мы с ней были также приятно удивлены. Это для нас обеих был приятный сюрприз, – призналась первая леди Украины. – Протоколы не могут об этом договариваться. Это вне протокола договариваться о наряде. Мне кажется, она знала, что, если наденет что-то цвета нашего флага, мне будет приятно, а я, как представительница Украины, хотела надеть украинские цвета".

По словам Зеленской, выбрав туфли желтого цвета, Джилл Байден хотела сделать приятное.

"Это еще раз доказывает, что дружба существует и что они действительно нас поддерживают", – подчеркнула жена Зеленского.

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Видео: Вікна-новини / YouTube