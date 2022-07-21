  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага

Тогда внимание СМИ и соцсетей привлекло то, что жены украинского и американского президента во время встречи были обуты в туфли, соответственно, голубого и желтого цвета.
"Вы договаривались или это протоколы договорились, что вы будете так идеально совпадать?" – спросила у Зеленской журналистка Ольга Кошеленко.
"Мы с ней были также приятно удивлены. Это для нас обеих был приятный сюрприз, – призналась первая леди Украины. – Протоколы не могут об этом договариваться. Это вне протокола договариваться о наряде. Мне кажется, она знала, что, если наденет что-то цвета нашего флага, мне будет приятно, а я, как представительница Украины, хотела надеть украинские цвета".
По словам Зеленской, выбрав туфли желтого цвета, Джилл Байден хотела сделать приятное.
"Это еще раз доказывает, что дружба существует и что они действительно нас поддерживают", – подчеркнула жена Зеленского.
Зеленская прибыла в США с визитом 18 июля по приглашению первой леди США.
Во время визита в Вашингтон 19 июля первая леди Украины встретилась с президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден.
20 июля Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила передать Украине ПВО для защиты от российских оккупантов. Ее выступление стало первым обращением супруги иностранного президента в истории Конгресса.