Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины

Таким образом она отреагировала на визит первой леди Украины в США.

"Как же мы гордимся нашей первой леди. Такого чувства к политикам у меня лично не было никогда. Спасибо", – написала жена ведущего.

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Контекст:

Зеленская прибыла в США с визитом 18 июля по приглашению первой леди США.

Во время визита в Вашингтон 19 июля первая леди Украины встретилась с президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден.

20 июля Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила передать Украине ПВО для защиты от российских оккупантов. Ее выступление стало первым обращением супруги иностранного президента в истории Конгресса.

Анатолий Анатолич в июле в эфире "Люкс ФМ" рассказывал, что до избрания Зеленского президентом его жена была гостьей на его семейных праздниках.