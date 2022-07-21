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21 июля, 2022
 
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Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины

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Выступление Зеленской стало первым обращением супруги иностранного президента в истории Конгресса
Выступление Зеленской стало первым обращением супруги иностранного президента в истории Конгресса
Фото: ЕРА

Проживающая вместе с детьми во Франции супруга украинского ведущего Анатолия Анатолича Юлия Бойко 21 июля в Instagram заявила, что вместе с другими украинцами гордится женой украинского президента Владимира Зеленского Еленой.

Таким образом она отреагировала на визит первой леди Украины в США.

"Как же мы гордимся нашей первой леди. Такого чувства к политикам у меня лично не было никогда. Спасибо",  – написала жена ведущего.

Контекст:

Зеленская прибыла в США с визитом 18 июля по приглашению первой леди США.

Во время визита в Вашингтон 19 июля первая леди Украины встретилась с президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден.

20 июля Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила передать Украине ПВО для защиты от российских оккупантов. Ее выступление стало первым обращением супруги иностранного президента в истории Конгресса.

Анатолий Анатолич в июле в эфире "Люкс ФМ" рассказывал, что до избрания Зеленского президентом его жена была гостьей на его семейных праздниках.

Теги: США, Владимир Зеленский, Анатолий Анатолич, Елена Зеленская, Юлия Бойко
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