"Первая леди. Наша. Моя". Зеленский прокомментировал выступление супруги в Конгрессе США

Зеленская во время обращения в Конгрессе США призвала Соединенные Штаты предоставить Украине системы ПВО Фото: Andrij Sybiha / Facebook

Соответствующий пост глава государства написал в Instagram.

Зеленская во время первого в истории обращения супруги иностранного президента в Конгрессе США призвала Соединенные Штаты предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

"Первая леди… Наша… Моя, – написал Зеленский. – Впервые в Конгрессе США. Впервые о войне. О том, что прежде всего нужно Украине. От имени всего украинского народа. От нас всех. И, конечно, мы победим".

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Зеленская отметила в Facebook, что выполнила то, ради чего прибыла в США: во время выступления в Конгрессе попросила оружие для Украины.