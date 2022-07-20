"Первая леди. Наша. Моя". Зеленский прокомментировал выступление супруги в Конгрессе США

Соответствующий пост глава государства написал в Instagram.
Зеленская во время первого в истории обращения супруги иностранного президента в Конгрессе США призвала Соединенные Штаты предоставить Украине системы противовоздушной обороны.
"Первая леди… Наша… Моя, – написал Зеленский. – Впервые в Конгрессе США. Впервые о войне. О том, что прежде всего нужно Украине. От имени всего украинского народа. От нас всех. И, конечно, мы победим".
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Зеленская отметила в Facebook, что выполнила то, ради чего прибыла в США: во время выступления в Конгрессе попросила оружие для Украины.
Зеленская прибыла в США с визитом 18 июля по приглашению первой леди США.
Во время визита в Вашингтон 19 июля первая леди Украины встретилась с президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден.