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22 июля, 2022
 
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Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз

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Зеленская призналась, что во время визита в США все время думала о том, что происходит в Украине
Зеленская призналась, что во время визита в США все время думала о том, что происходит в Украине
Фото: ЕРА

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью журналистке ТСН заявила, что за время пребывания в США у нее несколько раз на телефоне звучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе ракетного обстрела украинских городов российскими оккупантами. Интервью вышло 21 июля в эфире украинского национального телемарафона, запись в том числе опубликована на YouTube-канале "Вікна-новини".

"Как вам находится в мирном городе, где ничего не взрывается и ничего не прилетает?" – спросила у Зеленской журналистка Ольга Кошеленко.

"Мне казалось, когда я буду в городе, где безопасно, я смогу полностью расслабиться, – ответила жена Зеленского. – Но все наоборот, потому что ты постоянно в напряжении: "Как там?"

По словам Зеленской, когда она прилетела в США, то уже прочитала "несколько плохих новостей из Украины".

"У меня в телефоне стоит приложение о воздушных тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз", – подчеркнула она.

ВИДЕО
Видео: Вікна-новини / YouTube
Контекст:

Зеленская прибыла в США с визитом 18 июля по приглашению первой леди США.

Во время визита в Вашингтон 19 июля первая леди Украины встретилась с президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден.

20 июля Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила передать Украине ПВО для защиты от российских оккупантов. Ее выступление стало первым обращением супруги иностранного президента в истории Конгресса.

Теги: США, война России против Украины, президент, Елена Зеленская
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