  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз

"Как вам находится в мирном городе, где ничего не взрывается и ничего не прилетает?" – спросила у Зеленской журналистка Ольга Кошеленко.
"Мне казалось, когда я буду в городе, где безопасно, я смогу полностью расслабиться, – ответила жена Зеленского. – Но все наоборот, потому что ты постоянно в напряжении: "Как там?"
По словам Зеленской, когда она прилетела в США, то уже прочитала "несколько плохих новостей из Украины".
"У меня в телефоне стоит приложение о воздушных тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз", – подчеркнула она.
Зеленская прибыла в США с визитом 18 июля по приглашению первой леди США.
Во время визита в Вашингтон 19 июля первая леди Украины встретилась с президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден.
20 июля Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила передать Украине ПВО для защиты от российских оккупантов. Ее выступление стало первым обращением супруги иностранного президента в истории Конгресса.