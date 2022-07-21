  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз

Зеленская призналась, что во время визита в США все время думала о том, что происходит в Украине Фото: ЕРА

"Как вам находится в мирном городе, где ничего не взрывается и ничего не прилетает?" – спросила у Зеленской журналистка Ольга Кошеленко.

"Мне казалось, когда я буду в городе, где безопасно, я смогу полностью расслабиться, – ответила жена Зеленского. – Но все наоборот, потому что ты постоянно в напряжении: "Как там?"

По словам Зеленской, когда она прилетела в США, то уже прочитала "несколько плохих новостей из Украины".

"У меня в телефоне стоит приложение о воздушных тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз", – подчеркнула она.

ВИДЕО

Видео: Вікна-новини / YouTube