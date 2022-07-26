Жена Зеленского снялась для обложки Vogue. Фотосессию в Киеве провела Лейбовиц

В публикации отмечается, что фотосессия с участием Зеленской и ее мужа проходила в Киеве. Снимки были сделаны американским фотографом Энни Лейбовиц.
"По мере того как война в Украине вступает в новую критическую фазу, первая леди страны Зеленская стала ключевым игроком – передовым дипломатом и лицом, символизирующим эмоциональные потери своей нации", – анонсировала интервью с Зеленской редакция Vogue.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зеленские также дали интервью журналистам издания, в котором рассказали о жизни их семьи после начала войны.
"Елена действительно моя лучшая подруга, – сказал Зеленский. – Она тоже патриотка и очень любит Украину. Она отличная мать".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине.