Жена Зеленского снялась для обложки Vogue. Фотосессию в Киеве провела Лейбовиц

Зеленский о жене: Елена действительно моя лучшая подруга Фото: voguemagazine / Facebook

В публикации отмечается, что фотосессия с участием Зеленской и ее мужа проходила в Киеве. Снимки были сделаны американским фотографом Энни Лейбовиц.

"По мере того как война в Украине вступает в новую критическую фазу, первая леди страны Зеленская стала ключевым игроком – передовым дипломатом и лицом, символизирующим эмоциональные потери своей нации", – анонсировала интервью с Зеленской редакция Vogue.

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Зеленские также дали интервью журналистам издания, в котором рассказали о жизни их семьи после начала войны.

"Елена действительно моя лучшая подруга, – сказал Зеленский. – Она тоже патриотка и очень любит Украину. Она отличная мать".

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