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26 июля, 2022
 
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Жена Зеленского снялась для обложки Vogue. Фотосессию в Киеве провела Лейбовиц

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Зеленский о жене: Елена действительно моя лучшая подруга
Зеленский о жене: Елена действительно моя лучшая подруга
Фото: voguemagazine / Facebook

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена снялась для цифровой обложки американского журнала Vogue. Соответствующее фото опубликовано на странице издания в Instagram.

В публикации отмечается, что фотосессия с участием Зеленской и ее мужа проходила в Киеве. Снимки были сделаны американским фотографом Энни Лейбовиц. 

"По мере того как война в Украине вступает в новую критическую фазу, первая леди страны Зеленская стала ключевым игроком – передовым дипломатом и лицом, символизирующим эмоциональные потери своей нации", – анонсировала интервью с Зеленской редакция Vogue.

Зеленские также дали интервью журналистам издания, в котором рассказали о жизни их семьи после начала войны.

"Елена действительно моя лучшая подруга, – сказал Зеленский. – Она тоже патриотка и очень любит Украину. Она отличная мать". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. 

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, фотосессия, Елена Зеленская
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