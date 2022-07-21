После встречи с Байденом, заболевшим COVID-19, Зеленская сделает повторный тест на коронавирус – ОП

Байден встречал Зеленскую на крыльце Белого дома 19 июля, она себя сейчас хорошо чувствует, сообщили в ОП и пожелали Байдену выздоровления Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram

Тестирование на коронавирус – обязательное условие для допуска в Белый дом, подчеркнули в ОП.

"Перед выездом в США, а также перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Елена Зеленская и остальные члены нашей делегации сдавали обязательные тесты на COVID-19. Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили отрицательные результаты. Понятно, что в случае положительного результата теста встреча первых леди Украины и США не состоялась бы", – сообщили в ОП.

Авторы релиза проинформировали, что Зеленская дважды вакцинирована от коронавируса, также получила бустерную дозу. Кроме того, первая леди летом 2020 года переболела COVID-19.

"После получения информации о том, что президент США Джозеф Байден, также встречавший Елену Зеленскую на крыльце Белого дома, имеет положительный тест на COVID-19, первая леди Украины, конечно, сделает повторное тестирование на коронавирус", – добавили в ОП.

Зеленская хорошо себя чувствует, уточнили авторы сообщения и пожелали Байдену легкого протекания болезни и быстрого выздоровления.