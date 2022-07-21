После встречи с Байденом, заболевшим COVID-19, Зеленская сделает повторный тест на коронавирус – ОП

Тестирование на коронавирус – обязательное условие для допуска в Белый дом, подчеркнули в ОП.
"Перед выездом в США, а также перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Елена Зеленская и остальные члены нашей делегации сдавали обязательные тесты на COVID-19. Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили отрицательные результаты. Понятно, что в случае положительного результата теста встреча первых леди Украины и США не состоялась бы", – сообщили в ОП.
Авторы релиза проинформировали, что Зеленская дважды вакцинирована от коронавируса, также получила бустерную дозу. Кроме того, первая леди летом 2020 года переболела COVID-19.
"После получения информации о том, что президент США Джозеф Байден, также встречавший Елену Зеленскую на крыльце Белого дома, имеет положительный тест на COVID-19, первая леди Украины, конечно, сделает повторное тестирование на коронавирус", – добавили в ОП.
Зеленская хорошо себя чувствует, уточнили авторы сообщения и пожелали Байдену легкого протекания болезни и быстрого выздоровления.
21 июля у Байдена подтвердили коронавирусную инфекцию, он ушел на самоизоляцию. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что американский лидер полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован. У Байдена "очень легкие" симптомы заболевания и он будет работать в изоляции, пока не сдаст отрицательный тест, отметили в Белом доме.
Байден после этого опубликовал фото из рабочего кабинета и отметил, что продолжает заниматься делами. По словам главы Белого дома, он хорошо себя чувствует.
До этого последний раз Байден делал тест на COVID 19 июля, его результат был негативный. В тот же день Джилл Байден принимала в Белом доме Зеленскую.