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У Байдена обнаружили коронавирусную инфекцию – Белый дом

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Байден продолжит работать в изоляции, отметили в Белом доме
Байден продолжит работать в изоляции, отметили в Белом доме
Фото: ЕРА

21 июля у президента США Джо Байдена подтвердили коронавирусную инфекцию, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, опубликованном на сайте Белого дома.

"Сегодня утром президент Байден дал положительный результат на COVID-19. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы. Он начал принимать [медпрепарат] Паксловид", – говорится в сообщении.

Жан-Пьер рассказала, что в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США Байден "будет изолирован в Белом доме и продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности", в том числе по телефону и через Zoom.

"Он продолжит работать в изоляции, пока не получит отрицательный результат. Как только он даст отрицательный результат, он вернется к личной работе", – объяснила спикер.

По ее данным, последний раз Байден делал тест на COVID 19 июля, его результат был негативный.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

США лидируют по числу зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии по 21 июля 2022 года в стране подтвердили, по данным ВОЗ, 88,5 млн таких случаев. Всего в мире – 562,7 млн.

22 мая 2022 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия еще не закончилась.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Джо Байден, вакцинация, Белый дом, президент, инфекция, спикер, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Карин Жан-Пьер
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