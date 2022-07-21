У Байдена обнаружили коронавирусную инфекцию – Белый дом

"Сегодня утром президент Байден дал положительный результат на COVID-19. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы. Он начал принимать [медпрепарат] Паксловид", – говорится в сообщении.
Жан-Пьер рассказала, что в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США Байден "будет изолирован в Белом доме и продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности", в том числе по телефону и через Zoom.
"Он продолжит работать в изоляции, пока не получит отрицательный результат. Как только он даст отрицательный результат, он вернется к личной работе", – объяснила спикер.
По ее данным, последний раз Байден делал тест на COVID 19 июля, его результат был негативный.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
США лидируют по числу зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии по 21 июля 2022 года в стране подтвердили, по данным ВОЗ, 88,5 млн таких случаев. Всего в мире – 562,7 млн.
22 мая 2022 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия еще не закончилась.