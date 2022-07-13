Глава ВОЗ: Я обеспокоен ростом числа случаев COVID-19 и растущей тенденцией смертности

Гебрейесус: Я призываю правительства регулярно пересматривать и корректировать свои планы реагирования на COVID-19 Фото: EPA

"Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности", – сказал он.

По словам Гебрейесуса, чрезвычайный комитет по COVID-19 собрался 8 июля и пришел к выводу, что вирус остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

"Комитет отметил их обеспокоенность по поводу нескольких взаимосвязанных проблем. Во-первых, подварианты "Омикрон", такие как BA.4 и BA.5, продолжают вызывать волны заболеваемости, госпитализаций и смертей по всему миру. Во-вторых, объем эпиднадзора, включая тестирование и секвенирование, значительно сократился, что еще больше усложняет оценку влияния вариантов на передачу, характеристики болезни и эффективность контрмер. В-третьих, диагностика, лечение и вакцины не используются эффективно", – заявил он.

По словам Гебрейесуса, новые волны вируса демонстрируют, что пандемия еще не закончилась.

"По мере роста числа случаев передачи и госпитализации правительства должны применять проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения. Я призываю правительства регулярно пересматривать и корректировать свои планы реагирования на COVID-19 с учетом текущей эпидемиологии, а также возможности появления новых вариантов", – сказал он.