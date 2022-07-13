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Глава ВОЗ: Я обеспокоен ростом числа случаев COVID-19 и растущей тенденцией смертности

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Гебрейесус: Я призываю правительства регулярно пересматривать и корректировать свои планы реагирования на COVID-19
Гебрейесус: Я призываю правительства регулярно пересматривать и корректировать свои планы реагирования на COVID-19
Фото: EPA

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал правительства пересматривать свои планы реагирования на пандемию COVID-19, в том числе применять проверенные методы, такие как ношение масок, тестирование, проветривание помещений и другое. Об этом он заявил на пресс-конференции 12 июля, сообщила пресс-служба ВОЗ.

"Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности", – сказал он.

По словам Гебрейесуса, чрезвычайный комитет по COVID-19 собрался 8 июля и пришел к выводу, что вирус остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

"Комитет отметил их обеспокоенность по поводу нескольких взаимосвязанных проблем. Во-первых, подварианты "Омикрон", такие как BA.4 и BA.5, продолжают вызывать волны заболеваемости, госпитализаций и смертей по всему миру. Во-вторых, объем эпиднадзора, включая тестирование и секвенирование, значительно сократился, что еще больше усложняет оценку влияния вариантов на передачу, характеристики болезни и эффективность контрмер. В-третьих, диагностика, лечение и вакцины не используются эффективно", – заявил он.

По словам Гебрейесуса, новые волны вируса демонстрируют, что пандемия еще не закончилась.

"По мере роста числа случаев передачи и госпитализации правительства должны применять проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения. Я призываю правительства регулярно пересматривать и корректировать свои планы реагирования на COVID-19 с учетом текущей эпидемиологии, а также возможности появления новых вариантов", – сказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

22 мая 2022 года Гебрейесус заявил, что пандемия еще не закончилась.

По состоянию на 13 июля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 557,9 млн случаев COVID-19, умерло 6,36 млн человек.

В Украине после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

22 марта министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания только на территориях, где нет оккупации или активных боевых действий и можно собрать статистику. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.

Ляшко также упоминал, что значительное количество госпитализированных нуждается в кислородной терапии, а доставить кислород в больницы непросто – оккупанты обстреливают машины.

27 мая Кабинет Министров Украины продлил до 31 августа карантин, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, маски
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