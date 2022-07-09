В мире снова ежесуточно выявляют по миллиону инфицированных коронавирусом – данные ВОЗ

Так, 6 июля подтвердили 1,012 млн случаев COVID-19, 7 июля – 1,047 млн, 8 июля – 939 тыс.
Последний раз больше миллиона новых пациентов последний раз выявляли 13 апреля.
Показатели распространения коронавирусной инфекции свидетельствуют, что на планете идет очередная волна пандемии.
Всего с ее начала в мире зарегистрировали уже более 551 млн случаев инфицирования.
Больше всего зарегистрированных инфицирований произошло в США (87,2 млн), Индии (43,6 млн) и Бразилии (32,7 млн).
Жертвами коронавируса стали, по данным ВОЗ, более 6,3 млрд жителей Земли.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
22 мая 2022 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия еще не закончилась.
В Украине после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.
22 марта министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания только на территориях, где нет оккупации или активных боевых действий и можно собрать статистику. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.
Ляшко также упоминал, что значительное количество госпитализированных нуждается в кислородной терапии, а доставить кислород в больницы непросто – оккупанты обстреливают машины.