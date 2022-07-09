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В мире снова ежесуточно выявляют по миллиону инфицированных коронавирусом – данные ВОЗ

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Больше всего случаев инфицирования коронавирусом подтвердили в США
Больше всего случаев инфицирования коронавирусом подтвердили в США
Фото: ЕРА

За последние три дня в мире зарегистрировали 3 млн новых случаев коронавирусной инфекции, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 8 июля.

Так, 6 июля подтвердили 1,012 млн случаев COVID-19, 7 июля – 1,047 млн, 8 июля – 939 тыс.

Последний раз больше миллиона новых пациентов последний раз выявляли 13 апреля.

Показатели распространения коронавирусной инфекции свидетельствуют, что на планете идет очередная волна пандемии.

Всего с ее начала в мире зарегистрировали уже более 551 млн случаев инфицирования.

Больше всего зарегистрированных инфицирований произошло в США (87,2 млн), Индии (43,6 млн) и Бразилии (32,7 млн).

Жертвами коронавируса стали, по данным ВОЗ, более 6,3 млрд жителей Земли.

Скриншот: covid19.who.int
Скриншот: covid19.who.int

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

22 мая 2022 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия еще не закончилась.

В Украине после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

22 марта министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания только на территориях, где нет оккупации или активных боевых действий и можно собрать статистику. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.

Ляшко также упоминал, что значительное количество госпитализированных нуждается в кислородной терапии, а доставить кислород в больницы непросто – оккупанты обстреливают машины.

Теги: США, Индия, ВОЗ, Бразилия, статистика, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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