В мире снова ежесуточно выявляют по миллиону инфицированных коронавирусом – данные ВОЗ

Больше всего случаев инфицирования коронавирусом подтвердили в США Фото: ЕРА

Так, 6 июля подтвердили 1,012 млн случаев COVID-19, 7 июля – 1,047 млн, 8 июля – 939 тыс.

Последний раз больше миллиона новых пациентов последний раз выявляли 13 апреля.

Показатели распространения коронавирусной инфекции свидетельствуют, что на планете идет очередная волна пандемии.

Всего с ее начала в мире зарегистрировали уже более 551 млн случаев инфицирования.

Больше всего зарегистрированных инфицирований произошло в США (87,2 млн), Индии (43,6 млн) и Бразилии (32,7 млн).

Жертвами коронавируса стали, по данным ВОЗ, более 6,3 млрд жителей Земли.

Скриншот: covid19.who.int