Начинается новая волна COVID-19 – данные Всемирной организации здравоохранения

22 июня было 703 тыс. случаев COVID-19, 23-го – 733 тыс.

Судя по графику выявлений инфицированных, на планете начинается очередная волна пандемии.

Всего с начала пандемии в мире подтвердили 539,1 млн новых случаев COVID-19. Больше всего зарегистрированных инфицирований произошло в США (85,5 млн), Индии (43,3 млн) и Бразилии (31,8 млн).

Жертвами коронавируса стали, по данным ВОЗ, более 6,3 млн жителей Земли.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

22 мая 2022 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия еще не закончилась.

В Украине после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

22 марта министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания только на территориях, где нет оккупации или активных боевых действий и можно собрать статистику. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.

Ляшко также упоминал, что значительное количество госпитализированных нуждается в кислородной терапии, а доставить кислород в больницы непросто – оккупанты обстреливают машины.