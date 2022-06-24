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Начинается новая волна COVID-19 – данные Всемирной организации здравоохранения

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В мире подтвердили уже более 539 млн новых случаев COVID-19
В мире подтвердили уже более 539 млн новых случаев COVID-19
Фото: EPA

За последние два дня в мире зарегистрировали почти 1,5 млн новых случаев коронавирусной инфекции, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения на 23 июня.

22 июня было 703 тыс. случаев COVID-19, 23-го – 733 тыс.

Судя по графику выявлений инфицированных, на планете начинается очередная волна пандемии.

Скриншот: covid19.who.int
Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала пандемии в мире подтвердили 539,1 млн новых случаев COVID-19. Больше всего зарегистрированных инфицирований произошло в США (85,5 млн), Индии (43,3 млн) и Бразилии (31,8 млн).

Жертвами коронавируса стали, по данным ВОЗ, более 6,3 млн жителей Земли.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

22 мая 2022 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия еще не закончилась.

В Украине после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

22 марта министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания только на территориях, где нет оккупации или активных боевых действий и можно собрать статистику. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.

Ляшко также упоминал, что значительное количество госпитализированных нуждается в кислородной терапии, а доставить кислород в больницы непросто – оккупанты обстреливают машины.

Теги: США, Индия, ВОЗ, Бразилия, жертвы, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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