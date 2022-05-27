Карантин в связи с COVID-19 продлили в Украине до 31 августа

"Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года", – написал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение COVID-19 пандемией.

С начала пандемии в Украине действовал адаптивный карантин, когда регионы делились на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

По состоянию на 23 февраля 2022 года, накануне открытого вторжения России, в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерло. После начала полномасштабных боевых действий Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

22 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.

26 марта Кабмин отменил на время действия военного положения в Украине (его ввели 24 февраля) уровни эпидемической опасности, а также действие пункта об отстранении от работы работников и госслужащих, которые не сделали прививки против COVID-19.