В большинстве областей Украины продолжается вакцинация против COVID-19 – Кузин

В Украине сейчас делают 50–60 тыс. прививок от COVID-19 в неделю Фото: EPA

"Вакцинация продолжается во всех областях страны, за исключением Донецкой и Луганской. Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для ее прекращения нет. Конечно, существенным препятствием для вакцинации становится уменьшение инфраструктуры", – сказал он.

Кузин напомнил, что до начала полномасштабной войны в Украине работало более 3,5 тыс. прививочных пунктов, 500 центров массовой вакцинации и 1400 мобильных бригад для труднодоступных групп населения.

Сейчас не работают 1 тыс. прививочных пунктов, почти 1 тыс. мобильных бригад и около 350 центров массовой вакцинации закрыты по соображениям безопасности и в связи с переориентацией медиков.

Кузин также рассказал, что до 24 февраля в Украине делали около 100 тыс. прививок в день, а сейчас – 50–60 тыс. в неделю.

"В настоящее время используются две вакцины – CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", – добавил главный санврач.

Он также сообщил, что сейчас дополнительно работают бригады, которые вакцинируют внутренне перемещенных лиц и людей, живущих в отдаленных районах в западном направлении.