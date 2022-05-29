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ОБЩЕСТВО

В большинстве областей Украины продолжается вакцинация против COVID-19 – Кузин

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В Украине сейчас делают 50 60 тыс. прививок от COVID-19 в неделю
В Украине сейчас делают 50–60 тыс. прививок от COVID-19 в неделю
Фото: EPA

Во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19, и причин для ее прекращения нет. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин, пишет пресс-служба Минздрава Украины.

"Вакцинация продолжается во всех областях страны, за исключением Донецкой и Луганской. Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для ее прекращения нет. Конечно, существенным препятствием для вакцинации становится уменьшение инфраструктуры", – сказал он.

Кузин напомнил, что до начала полномасштабной войны в Украине работало более 3,5 тыс. прививочных пунктов, 500 центров массовой вакцинации и 1400 мобильных бригад для труднодоступных групп населения.

Сейчас не работают 1 тыс. прививочных пунктов, почти 1 тыс. мобильных бригад и около 350 центров массовой вакцинации закрыты по соображениям безопасности и в связи с переориентацией медиков.

Кузин также рассказал, что до 24 февраля в Украине делали около 100 тыс. прививок в день, а сейчас – 50–60 тыс. в неделю.

"В настоящее время используются две вакцины – CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", – добавил главный санврач.

Он также сообщил, что сейчас дополнительно работают бригады, которые вакцинируют внутренне перемещенных лиц и людей, живущих в отдаленных районах в западном направлении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение COVID-19 пандемией.

С начала пандемии в Украине действовал адаптивный карантин, когда регионы делились на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

По состоянию на 23 февраля 2022 года, накануне открытого вторжения России, в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерло. После начала полномасштабных боевых действий Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

22 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.

26 марта Кабмин отменил на время действия военного положения в Украине (его ввели 24 февраля) уровни эпидемической опасности, а также действие пункта об отстранении от работы работников и госслужащих, которые не сделали прививки против COVID-19.

27 мая Кабинет Министров Украины продлил до 31 августа карантин, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, война России против Украины, Минздрав, Сергей Кузин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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