Минздрав Украины возобновляет работу мобильных бригад по вакцинации против COVID-19

Коронавирус в Украине не исчез с войной Фото: ЕРА

"Минздрав совместно с "Коалицией за вакцинацию" возобновляют выезды мобильных бригад по вакцинации от COVID-19, чтобы защитить людей из групп риска и сохранить силы врачей", – говорится в сообщении.

Бригады будут вакцинировать жителей территориальных общин, имеющих ограниченный доступ к прививочным пунктам, в пяти областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской.

В течение апреля планируют охватить около 200 общин. Будут прививать всех желающих, но приоритет – у людей в возрасте от 60 лет.

"Если вы в безопасности, позаботьтесь о себе и вакцинируйтесь от COVID-19", – призвали в Минздраве.