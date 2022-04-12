Минздрав Украины возобновляет работу мобильных бригад по вакцинации против COVID-19

"Минздрав совместно с "Коалицией за вакцинацию" возобновляют выезды мобильных бригад по вакцинации от COVID-19, чтобы защитить людей из групп риска и сохранить силы врачей", – говорится в сообщении.
Бригады будут вакцинировать жителей территориальных общин, имеющих ограниченный доступ к прививочным пунктам, в пяти областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской.
В течение апреля планируют охватить около 200 общин. Будут прививать всех желающих, но приоритет – у людей в возрасте от 60 лет.
"Если вы в безопасности, позаботьтесь о себе и вакцинируйтесь от COVID-19", – призвали в Минздраве.
По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев COVID-19, 105,2 тыс. пациентов умерло.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.
22 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания только на территориях, где нет оккупации или активных боевых действий и можно собрать статистику. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.
Ляшко также упоминал, что значительное количество госпитализированных нуждается в кислородной терапии, а доставить кислород в больницы непросто – оккупанты обстреливают машины.
С 26 марта в Украине на период военного положения отменили карантинные зоны.