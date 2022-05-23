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Глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 еще не завершена

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Гебрейесус: Количество зарегистрированных смертей находится на самом низком уровне с марта 2020 года
Гебрейесус: Количество зарегистрированных смертей находится на самом низком уровне с марта 2020 года
Фото: EPA

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире еще не закончилась. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 22 мая на 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения, его речь опубликована на сайте ВОЗ.

"Зарегистрированные случаи значительно снизились по сравнению с пиком волны "Омикрона" в январе этого года. А количество зарегистрированных смертей находится на самом низком уровне с марта 2020 года. Во многих странах сняты все ограничения, и жизнь стала почти как до пандемии. Так все кончено? Нет, это точно не конец. Я знаю, что это не то сообщение, которое вы хотите услышать, и это определенно не то сообщение, которое я хотел бы передать", – сказал он.

По словам Гебрейесуса, удалось добиться прогресса, ведь около 60% населения мира вакцинировано от коронавируса, что позволило снизить нагрузку на систему здравоохранения.

"Но это не закончится нигде, пока не закончится везде", – сказал он.

Глава ВОЗ заявил, что почти миллиард человек в странах с низким уровнем дохода остаются непривитыми.

"Мы должны продолжать поддерживать все страны, чтобы как можно скорее достичь 70-процентного охвата вакцинацией, в том числе 100-процентного охвата населения старше 60 лет, 100% медицинских работников и 100% тех, у кого есть сопутствующие заболевания", – добавил он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 22 мая в мире подтвердили 525,4 млн случаев COVID-19, умерло 6,3 млн человек.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

22 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания только на территориях, где нет оккупации или активных боевых действий и можно собрать статистику. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.

Ляшко также упоминал, что значительное количество госпитализированных нуждается в кислородной терапии, а доставить кислород в больницы непросто – оккупанты обстреливают машины.

С 26 марта в Украине на период военного положения отменили карантинные зоны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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