Глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 еще не завершена

Гебрейесус: Количество зарегистрированных смертей находится на самом низком уровне с марта 2020 года Фото: EPA

"Зарегистрированные случаи значительно снизились по сравнению с пиком волны "Омикрона" в январе этого года. А количество зарегистрированных смертей находится на самом низком уровне с марта 2020 года. Во многих странах сняты все ограничения, и жизнь стала почти как до пандемии. Так все кончено? Нет, это точно не конец. Я знаю, что это не то сообщение, которое вы хотите услышать, и это определенно не то сообщение, которое я хотел бы передать", – сказал он.

По словам Гебрейесуса, удалось добиться прогресса, ведь около 60% населения мира вакцинировано от коронавируса, что позволило снизить нагрузку на систему здравоохранения.

"Но это не закончится нигде, пока не закончится везде", – сказал он.

Глава ВОЗ заявил, что почти миллиард человек в странах с низким уровнем дохода остаются непривитыми.

"Мы должны продолжать поддерживать все страны, чтобы как можно скорее достичь 70-процентного охвата вакцинацией, в том числе 100-процентного охвата населения старше 60 лет, 100% медицинских работников и 100% тех, у кого есть сопутствующие заболевания", – добавил он.