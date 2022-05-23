Глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 еще не завершена

"Зарегистрированные случаи значительно снизились по сравнению с пиком волны "Омикрона" в январе этого года. А количество зарегистрированных смертей находится на самом низком уровне с марта 2020 года. Во многих странах сняты все ограничения, и жизнь стала почти как до пандемии. Так все кончено? Нет, это точно не конец. Я знаю, что это не то сообщение, которое вы хотите услышать, и это определенно не то сообщение, которое я хотел бы передать", – сказал он.
По словам Гебрейесуса, удалось добиться прогресса, ведь около 60% населения мира вакцинировано от коронавируса, что позволило снизить нагрузку на систему здравоохранения.
"Но это не закончится нигде, пока не закончится везде", – сказал он.
Глава ВОЗ заявил, что почти миллиард человек в странах с низким уровнем дохода остаются непривитыми.
"Мы должны продолжать поддерживать все страны, чтобы как можно скорее достичь 70-процентного охвата вакцинацией, в том числе 100-процентного охвата населения старше 60 лет, 100% медицинских работников и 100% тех, у кого есть сопутствующие заболевания", – добавил он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 22 мая в мире подтвердили 525,4 млн случаев COVID-19, умерло 6,3 млн человек.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.
22 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания только на территориях, где нет оккупации или активных боевых действий и можно собрать статистику. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.
Ляшко также упоминал, что значительное количество госпитализированных нуждается в кислородной терапии, а доставить кислород в больницы непросто – оккупанты обстреливают машины.
С 26 марта в Украине на период военного положения отменили карантинные зоны.