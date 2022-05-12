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Северная Корея впервые объявила о вспышке коронавирусной инфекции

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Северная Корея не признавала ни одного случая заболевания с 2020 года The New York Times
Северная Корея не признавала ни одного случая заболевания с 2020 года – The New York Times
Фото: EPA

Власти Северной Кореи впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции заявили о вспышке COVID-19. Об этом 12 мая сообщило государственное информагентство КНДР ЦТАК.

Председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын объявил в стране общенациональный карантин. ЦТАК сообщило, что "все партийные, административные, хозяйственные учреждения, органы охраны, безопасности и вооруженных сил страны безоговорочно получают и неукоснительно выполняют указания Национального чрезвычайного карантинного управления".

По информации The New York Times, у жителей столицы КНДР, Пхеньяна, обнаружен подвариант высококонтагиозного штамма коронавируса "Омикрон". Количество заболевших официально не называется, но издание подчеркивает, что Северная Корея  – одно из немногих государств на планете, где население не привито от COVID-19.

В январе 2020 года, после начала эпидемии короновируса в Китае, Северная Корея объявила о полном закрытии границ в качестве карантинной меры. За это время власти не признали ни одного случая заболевания, но NYT подчеркивает сомнительность этой информации, учитывая большую протяженность сухопутной границы Северной Кореи с Китаем и продолжавшееся во время эпидемии железнодорожное сообщение между ними.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах

КНДР отказалась от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) из-за пандемии коронавируса в мире.

Теги: Ким Чен Ын, Северная Корея, эпидемия, New York Times, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Омикрон
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