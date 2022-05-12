Северная Корея впервые объявила о вспышке коронавирусной инфекции

Северная Корея не признавала ни одного случая заболевания с 2020 года – The New York Times Фото: EPA

Председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын объявил в стране общенациональный карантин. ЦТАК сообщило, что "все партийные, административные, хозяйственные учреждения, органы охраны, безопасности и вооруженных сил страны безоговорочно получают и неукоснительно выполняют указания Национального чрезвычайного карантинного управления".

По информации The New York Times, у жителей столицы КНДР, Пхеньяна, обнаружен подвариант высококонтагиозного штамма коронавируса "Омикрон". Количество заболевших официально не называется, но издание подчеркивает, что Северная Корея – одно из немногих государств на планете, где население не привито от COVID-19.

В январе 2020 года, после начала эпидемии короновируса в Китае, Северная Корея объявила о полном закрытии границ в качестве карантинной меры. За это время власти не признали ни одного случая заболевания, но NYT подчеркивает сомнительность этой информации, учитывая большую протяженность сухопутной границы Северной Кореи с Китаем и продолжавшееся во время эпидемии железнодорожное сообщение между ними.