Блинкен заболел COVID-19

В Госдепе отметили, что у Блинкена только "легкие симптомы", но ближайшее время он проведет на самоизоляции Фото: EPA

"Госсекретарь Блинкен получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Секретарь полностью вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины, у него только легкие симптомы", – сказал Прайс.

В ближайшее время Блинкен будет находиться на домашней самоизоляции и работать удаленно.

Прайс отметил, что госсекретарь не встречался в последние несколько дней с президентом США Джо Байденом.