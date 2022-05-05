Блинкен заболел COVID-19

"Госсекретарь Блинкен получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Секретарь полностью вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины, у него только легкие симптомы", – сказал Прайс.
В ближайшее время Блинкен будет находиться на домашней самоизоляции и работать удаленно.
Прайс отметил, что госсекретарь не встречался в последние несколько дней с президентом США Джо Байденом.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на 5 мая составляет более 515,6 млн, о чем свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
В США зарегистрировано 81,6 тыс. случаев болезни, умерло 996,7 тыс. заболевших.
В Украине на период военного положения отменили карантинные ограничения, но министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце марта отмечал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания, не считая оккупированных территорий и районов, где активно ведутся боевые действия.