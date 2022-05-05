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Блинкен заболел COVID-19

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В Госдепе отметили, что у Блинкена только "легкие симптомы", но ближайшее время он проведет на самоизоляции
В Госдепе отметили, что у Блинкена только "легкие симптомы", но ближайшее время он проведет на самоизоляции
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом – 4 мая его тест на COVID-19 оказался положительным. Сообщение официального представителя Госдепартамента Неда Прайса по этому поводу опубликовано на сайте Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Секретарь полностью вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины, у него только легкие симптомы", – сказал Прайс.

В ближайшее время Блинкен будет находиться на домашней самоизоляции и работать удаленно.

Прайс отметил, что госсекретарь не встречался в последние несколько дней с президентом США Джо Байденом.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на 5 мая составляет более 515,6 млн, о чем свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В США зарегистрировано 81,6 тыс. случаев болезни, умерло 996,7 тыс. заболевших. 

В Украине на период военного положения отменили карантинные ограничения, но министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце марта отмечал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания, не считая оккупированных территорий и районов, где активно ведутся боевые действия. 

Теги: США, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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