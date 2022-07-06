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"Не хотелось бы еще и этого". Ляшко предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19

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Ляшко: Потенциально мы готовимся к возможной новой волне роста случаев коронавирусной инфекции
Ляшко: Потенциально мы готовимся к возможной новой волне роста случаев коронавирусной инфекции
Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения Украины готовится к потенциально возможному росту заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил 6 июля на брифинге, который транслировал "Укринформ".

"Предыдущая неделя – первая за последние два месяца, когда мы фиксируем рост количества случаев коронавирусной болезни. За прошедшую неделю было зарегистрировано 1018 случаев, за неделю до этого было 943 случая. Мы видим прирост на 12%", – рассказал Ляшко. 

По его словам, такая тенденция наблюдается и в других европейских странах. 

"Сегодня в Европе фиксируется резкий скачок по сравнению с июнем и маем, почти в два раза выросло количество случаев. И потенциально мы готовимся к возможной новой волне роста случаев коронавирусной инфекции, в том числе и готовим к этому систему здравоохранения, – добавил министр. – Есть препараты для лечения, средства индивидуальной защиты, количество которых мы уже измеряем в паллетах".

Ляшко призвал соблюдать правила эпидемической безопасности, и при возможности проверить свой вакцинальный статус и сделать недостающие прививки.

"Вакцины на территории Украины есть, нужно готовиться к потенциальному росту числа случаев коронавирусной болезни в осенне-зимний период. Нам бы не хотелось еще и этого, но нужно быть готовыми ко всему", – добавил он. 

Также Ляшко сообщил, что в Украине есть более 1,2 млн быстрых тестов на COVID-19, завезены ПЦР-тесты и запланированы их поставки осенью. Есть вопросы с поставками кислорода, так как часть производителей находятся на территориях, где идут активные бои, добавил он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, лечение, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, прививки
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