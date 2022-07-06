"Не хотелось бы еще и этого". Ляшко предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19

"Предыдущая неделя – первая за последние два месяца, когда мы фиксируем рост количества случаев коронавирусной болезни. За прошедшую неделю было зарегистрировано 1018 случаев, за неделю до этого было 943 случая. Мы видим прирост на 12%", – рассказал Ляшко.

По его словам, такая тенденция наблюдается и в других европейских странах.

"Сегодня в Европе фиксируется резкий скачок по сравнению с июнем и маем, почти в два раза выросло количество случаев. И потенциально мы готовимся к возможной новой волне роста случаев коронавирусной инфекции, в том числе и готовим к этому систему здравоохранения, – добавил министр. – Есть препараты для лечения, средства индивидуальной защиты, количество которых мы уже измеряем в паллетах".

Ляшко призвал соблюдать правила эпидемической безопасности, и при возможности проверить свой вакцинальный статус и сделать недостающие прививки.

"Вакцины на территории Украины есть, нужно готовиться к потенциальному росту числа случаев коронавирусной болезни в осенне-зимний период. Нам бы не хотелось еще и этого, но нужно быть готовыми ко всему", – добавил он.

Также Ляшко сообщил, что в Украине есть более 1,2 млн быстрых тестов на COVID-19, завезены ПЦР-тесты и запланированы их поставки осенью. Есть вопросы с поставками кислорода, так как часть производителей находятся на территориях, где идут активные бои, добавил он.