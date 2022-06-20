В Израиле объявили о седьмой волне коронавируса

В Израиле в больницах находятся 576 пациентов с COVID-19, состояние большинства оценивают как легкое и средней тяжести Фото: ЕРА (архив)

Минздрав Израиля фиксирует рост числа заболевших COVID-19 с осложнениями, и рост госпитализаций.

"Думаю, мы можем начать называть это новой волной", – сказал он.

Newsru.co.il пишет, что это уже седьмая волна COVID-19, в больницах снова открыли отделения для пациентов с COVID-19.

Как заявил Аш, жесткий карантин в Израиле вводить не планируют. Также пока не идет речь о возвращении обязательного масочного режима, но гражданам рекомендуют добровольно носить маски в помещениях и общественном транспорте.

Минздрав связывает всплеск заболеваемости с распространением штамма "Омикрон". "Даже если этот вариант очень заразный, нет необходимости вводить такие ограничения, как локдауны или нечто подобное", – сказал Аш.

Обязательный масочный режим в Израиле отменили 24 апреля.