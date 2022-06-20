В Израиле объявили о седьмой волне коронавируса

Минздрав Израиля фиксирует рост числа заболевших COVID-19 с осложнениями, и рост госпитализаций.
"Думаю, мы можем начать называть это новой волной", – сказал он.
Newsru.co.il пишет, что это уже седьмая волна COVID-19, в больницах снова открыли отделения для пациентов с COVID-19.
Как заявил Аш, жесткий карантин в Израиле вводить не планируют. Также пока не идет речь о возвращении обязательного масочного режима, но гражданам рекомендуют добровольно носить маски в помещениях и общественном транспорте.
Минздрав связывает всплеск заболеваемости с распространением штамма "Омикрон". "Даже если этот вариант очень заразный, нет необходимости вводить такие ограничения, как локдауны или нечто подобное", – сказал Аш.
Обязательный масочный режим в Израиле отменили 24 апреля.
Согласно данным минздрава Израиля, сейчас в стране болеет 50,8 тыс. человек, из них в больницах – 576 пациентов. Большинство госпитализированных – в легком и среднем состоянии, в тяжелом состоянии – 166 пациентов.
С начала эпидемии в стране подтвердили 4,23 млн случаев коронавирусной инфекции (+47,2 тыс. за неделю), умерло 10,9 тыс. человек. Как минимум 6,1 млн граждан Израиля получили не менее двух прививок от COVID-19 (в стране делают уже четвертую прививку от инфекции).