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В Израиле объявили о седьмой волне коронавируса

В Израиле в больницах находятся 576 пациентов с COVID-19, состояние большинства оценивают как легкое и средней тяжести
В Израиле в больницах находятся 576 пациентов с COVID-19, состояние большинства оценивают как легкое и средней тяжести
Фото: ЕРА (архив)

Израиль находится на пороге новой волны распространения коронавирусной инфекции. Об этом 19 июня заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны, профессор Нахман Аш, сообщила "Немецкая волна".

Минздрав Израиля фиксирует рост числа заболевших COVID-19 с осложнениями, и рост госпитализаций. 

"Думаю, мы можем начать называть это новой волной", – сказал он.

Newsru.co.il пишет, что это уже седьмая волна COVID-19, в больницах снова открыли отделения для пациентов с COVID-19.

Как заявил Аш, жесткий карантин в Израиле вводить не планируют. Также пока не идет речь о возвращении обязательного масочного режима, но гражданам рекомендуют добровольно носить маски в помещениях и общественном транспорте.

Минздрав связывает всплеск заболеваемости с распространением штамма "Омикрон". "Даже если этот вариант очень заразный, нет необходимости вводить такие ограничения, как локдауны или нечто подобное", – сказал Аш. 

Обязательный масочный режим в Израиле отменили 24 апреля. 

Контекст:

Согласно данным минздрава Израиля, сейчас в стране болеет 50,8 тыс. человек, из них в больницах – 576 пациентов. Большинство госпитализированных – в легком и среднем состоянии, в тяжелом состоянии – 166 пациентов. 

С начала эпидемии в стране подтвердили 4,23 млн случаев коронавирусной инфекции (+47,2 тыс. за неделю), умерло 10,9 тыс. человек. Как минимум 6,1 млн граждан Израиля получили не менее двух прививок от COVID-19 (в стране делают уже четвертую прививку от инфекции). 

Теги: Израиль, эпидемия, карантин, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски, прививки, Омикрон
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