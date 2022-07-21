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"Народ, у меня все отлично!" Заболевший коронавирусом Байден показал фото за рабочим столом

Байден в хорошем настроении, несмотря на вынужденную самоизоляцию
Байден в хорошем настроении, несмотря на вынужденную самоизоляцию
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 21 июля в Twitter поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье.

"Народ, у меня все отлично. Спасибо за вашу заботу. Только что позвонил сенатору Кейси, конгрессмену Картрайту и мэру Когнетти (и моим двоюродным братьям из Скрэнтона!), чтобы выразить сожаление по поводу того, что пропустил наше сегодняшнее мероприятие", – сообщил Байден.

Написав, что он продолжает заниматься делами, ушедший на самоизоляцию американский лидер обнародовал фото, где, улыбаясь, позирует за рабочим столом.

Контекст:

 21 июля у Байдена подтвердили коронавирусную инфекцию. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что американский лидер полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован. Сообщалось, что у Байдена – "очень легкие" симптомы заболевания, и он будет работать в изоляции, пока не сдаст. отрицательный тест.

До этого последний раз Байден делал тест на COVID 19 июля, его результат был негативный. Также 19 июля Байден и его супруга Джилл Байден принимали в Белом доме первую леди Украины Елену Зеленскую.

Теги: США, здоровье, Джо Байден, вакцинация, Джилл Байден, Владимир Зеленский, президент, инфекция, фото, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, самоизоляция
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