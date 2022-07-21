"Народ, у меня все отлично!" Заболевший коронавирусом Байден показал фото за рабочим столом

Байден в хорошем настроении, несмотря на вынужденную самоизоляцию Фото: EPA

"Народ, у меня все отлично. Спасибо за вашу заботу. Только что позвонил сенатору Кейси, конгрессмену Картрайту и мэру Когнетти (и моим двоюродным братьям из Скрэнтона!), чтобы выразить сожаление по поводу того, что пропустил наше сегодняшнее мероприятие", – сообщил Байден.

Написав, что он продолжает заниматься делами, ушедший на самоизоляцию американский лидер обнародовал фото, где, улыбаясь, позирует за рабочим столом.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571 — President Biden (@POTUS) July 21, 2022