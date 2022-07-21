"Народ, у меня все отлично!" Заболевший коронавирусом Байден показал фото за рабочим столом

"Народ, у меня все отлично. Спасибо за вашу заботу. Только что позвонил сенатору Кейси, конгрессмену Картрайту и мэру Когнетти (и моим двоюродным братьям из Скрэнтона!), чтобы выразить сожаление по поводу того, что пропустил наше сегодняшнее мероприятие", – сообщил Байден.
Написав, что он продолжает заниматься делами, ушедший на самоизоляцию американский лидер обнародовал фото, где, улыбаясь, позирует за рабочим столом.
Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.— President Biden (@POTUS) July 21, 2022
Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571
21 июля у Байдена подтвердили коронавирусную инфекцию. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что американский лидер полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован. Сообщалось, что у Байдена – "очень легкие" симптомы заболевания, и он будет работать в изоляции, пока не сдаст. отрицательный тест.
До этого последний раз Байден делал тест на COVID 19 июля, его результат был негативный. Также 19 июля Байден и его супруга Джилл Байден принимали в Белом доме первую леди Украины Елену Зеленскую.