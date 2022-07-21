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Байден подписал указ о действиях в ответ на неправомерное задержание американцев за границей

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Фото: EPA

Президент США Джо Байден 19 июля подписал указ "О поддержке усилий по возвращению домой заложников и незаконно задержанных граждан США", сообщает сайт Белого дома.

"Указ создает новые способы возложения ответственности на террористические организации, преступные группы и других злонамеренных субъектов, которые берут заложников для получения финансовой, политической или иной выгоды и тем самым угрожают целостности международной политической системы и безопасности граждан США и других лиц за рубежом", – говорится в заявлении.

Документ, в частности, дает право налагать финансовые санкции и ограничивать въезд в США ответственным за удержание американцев. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отметил, что ограничительные меры могут применяться "независимо от того, является ли похититель террористической сетью или государственным деятелем", пишет Reuters.

Также администрация Байдена будет предупреждать американцев, отправляющихся за границу, о риске неправомерного задержания. В список стран, потенциально опасных для граждан Соединенных Штатов, на данный момент входят Мьянма, Китай, Иран, Венесуэла, Северная Корея и Россия.

Контекст:

Reuters уточняет, что Байден подписал указ на фоне обсуждения судьбы двукратной олимпийской чемпионки и члена сборной США по баскетболу Бриттни Грайнер, которую задержали в московском аэропорту Шереметьево в феврале этого года по подозрению в контрабанде наркотиков (в ее багаже нашли вейп с гашишным маслом).

Официальных данных о том, сколько всего американцев удерживается за границей, правительство США не публикует. По информации Фонда наследия Джеймса Фоули, более 60 граждан США незаконно удерживаются примерно в 18 странах.

Теги: США, санкции, Джо Байден, Госдепартамент США, указ, Энтони Блинкен
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