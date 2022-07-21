Байден подписал указ о действиях в ответ на неправомерное задержание американцев за границей

"Указ создает новые способы возложения ответственности на террористические организации, преступные группы и других злонамеренных субъектов, которые берут заложников для получения финансовой, политической или иной выгоды и тем самым угрожают целостности международной политической системы и безопасности граждан США и других лиц за рубежом", – говорится в заявлении.

Документ, в частности, дает право налагать финансовые санкции и ограничивать въезд в США ответственным за удержание американцев. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отметил, что ограничительные меры могут применяться "независимо от того, является ли похититель террористической сетью или государственным деятелем", пишет Reuters.

Также администрация Байдена будет предупреждать американцев, отправляющихся за границу, о риске неправомерного задержания. В список стран, потенциально опасных для граждан Соединенных Штатов, на данный момент входят Мьянма, Китай, Иран, Венесуэла, Северная Корея и Россия.