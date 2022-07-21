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ПОЛИТИКА

Зеленский намерен лишить Коломойского, Корбана и Рабиновича гражданства. Возможно, уже лишил – СМИ

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Зеленский, возможно, подписал секретные указы о лишении гражданства нескольких лиц
Зеленский, возможно, подписал секретные указы о лишении гражданства нескольких лиц
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский может скоро подписать или уже подписал указы о лишении нескольких известных украинских политиков и бизнесменов гражданства.

Об этом сообщили 20 июля, ссылаясь на свои источники, "Украинская правда" и ZN.UA.

Вечером собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, Офисе президента и в партии "Слуга народа" говорили, что Зеленский намерен лишить гражданства украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича и нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмена Геннадия Корбана. "Украинская правда" написала всем троим запросы, пока ответов не публиковала.

По информации ZN.UA, президент уже мог подписать секретные указы о лишении гражданства. По данным этого издания, кроме Коломойского, Корбана и Рабиновича, речь идет про Игоря Васильковского. СМИ не представляет героя публикации, вероятно, это нардеп от "Слуги народа". Частично собеседники издания связывают возможное лишение гражданства этих лиц с заявлением секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о 86 олигархах в Украине.

"По Коломойскому давно все понятно и более или менее просто – давний трек и его как раз прижимают в рамках деолигархизации, Рабинович – враг народа и рашист, ну а Корбан, по нашей информации, получил за интервью Виктории Спартц", – пишет ZN.UA

Согласно информации на сайте президента, 20 июля были подписаны три указа, которые не опубликованы – сразу после указа №518 (он датирован 19 июля, это указ об увольнении генпрокурора) обнародован указ №522.

Контекст:

Корбан сейчас, по данным ZN.UA, находится в Лондоне – навещает сына. Если бизнесмена действительно лишат гражданства, в Украину его не пустят, пишет издание.

Рабинович говорил "Украинской правде" в марте, что находится за границей, но ищет возможность вернуться в Украину. О его возвращении не сообщалось.

Коломойский, как говорил мэр Днепра Борис Филатов в конце марта, находится в Днепре.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Вадим Рабинович, Геннадий Корбан, Игорь Коломойский, гражданство, указ, Владимир Зеленский
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