Кабмин разработает законопроекты о комплексном экзамене для получения гражданства Украины – Шмыгаль

"В правительстве подготовят законопроекты о введении комплексного экзамена для получения гражданства Украины. Соответствующее протокольное поручение по выполнению задачи президента Украины поддержали сегодня во время заседания", – написал он.
Шмыгаль отметил, что проекты законов должны будут разработать Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. Также Минобразования совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка должны разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, а также по истории Украины и по основам Конституции.
"Гражданство Украины сегодня – это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основы нашей страны", – добавил премьер-министр.
Петиция об обязательном экзамене для получения гражданства была подана 23 мая 2022 года. Ее инициатор Виталий Капустян заявлял, что экзамен должен включать тесты по украинскому языку, истории Украины, а также на знание Конституции. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию 8 июля поручил правительству проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения гражданства Украины.
Сейчас, согласно ст. 7 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", для получения гражданства необходимо сдать тест на владение украинским языком.