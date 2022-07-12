Кабмин разработает законопроекты о комплексном экзамене для получения гражданства Украины – Шмыгаль

Шмыгаль: Гражданство Украины сегодня – это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основы нашей страны Фото: kmu.gov.ua

"В правительстве подготовят законопроекты о введении комплексного экзамена для получения гражданства Украины. Соответствующее протокольное поручение по выполнению задачи президента Украины поддержали сегодня во время заседания", – написал он.

Шмыгаль отметил, что проекты законов должны будут разработать Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. Также Минобразования совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка должны разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, а также по истории Украины и по основам Конституции.

"Гражданство Украины сегодня – это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основы нашей страны", – добавил премьер-министр.