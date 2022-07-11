Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения гражданства Украины

Зеленский отметил, что вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования.

"Поэтому я обратился к премьер-министру Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос", – сообщил президент.

Зеленский пообещал проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения поднятых вопросов.

Контекст:

Петиция об обязательном экзамене для получения гражданства была подана 23 мая 2022 года. Ее инициатор Виталий Капустян заявлял, что экзамен должен включать тесты по украинскому языку, истории Украины, а также на знание Конституции.

Сейчас, согласно ст. 7 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", для получения гражданства необходимо сдать тест на владение украинским языком.