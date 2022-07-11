Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения гражданства Украины

Зеленский отметил, что вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования.
"Поэтому я обратился к премьер-министру Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос", – сообщил президент.
Зеленский пообещал проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения поднятых вопросов.
Петиция об обязательном экзамене для получения гражданства была подана 23 мая 2022 года. Ее инициатор Виталий Капустян заявлял, что экзамен должен включать тесты по украинскому языку, истории Украины, а также на знание Конституции.
Сейчас, согласно ст. 7 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", для получения гражданства необходимо сдать тест на владение украинским языком.