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08 июня, 2022
 
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Осадчая объяснила, почему выступившая в Кремле перед оккупантами Повалий не может иметь украинское гражданство

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Осадчая считает, что выступающая в Кремле Повалий должна отказаться от украинского гражданства
Осадчая считает, что выступающая в Кремле Повалий должна отказаться от украинского гражданства
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 6 июня в интервью "КП в Украине" заявила, что считает выступление украинской певицы Таисии Повалий 9 мая в Кремле перед российскими оккупантами "предательством самого высокого уровня".

"Даже представить не могу, что в голове у человека, поступающего так! Это преступление против своего народа – на уровне преступлений, которые совершает Россия. Не поддержать свой народ, не быть вместе с ним – это, собственно, и значит, что ты сделал выбор и не хочешь быть гражданином своей страны. Все. Отдавайте паспорт", – сказала Осадчая. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.

9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле. Украинские артисты после этого призвали лишить певицу украинского гражданства.

Теги: Таисия Повалий, война России против Украины, Катя Осадчая
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