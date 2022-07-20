В Украине под определение олигархов подпадают 86 человек – Данилов

В совещании принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмигаль, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр внутренних дел Денис Монастырский, председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская, врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, сотрудники аппарата СНБО.

Данилов вел заседание. Он напомнил, когда вступил в силу закон о деолигархизации и о том, что уже утверждено положение о порядке формирования и ведения реестра олигархов.

"Секретарь СНБО Украины отметил, что в настоящее время под признаки, определенные законом, подпадают около 86 человек", – сообщили авторы релиза.

Формировать и вести реестр будет аппарат СНБО, уточнили в совете. Имен олигархов в СНБО не назвали.

Также в сообщении отмечается, что на совещании обсудили информацию об основных этапах формирования и ведения реестра и "проблемные вопросы реализации" закона об олигархах.

"Данилов акцентировал внимание на важности усиления межведомственного сотрудничества для повышения эффективности его выполнения. По результатам совещания дали ряд протокольных поручений Кабинету Министров Украины, Антимонопольному комитету Украины, Службе безопасности Украины и Национальному банку Украины", – резюмировали в совете.