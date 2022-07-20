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ПОЛИТИКА

В Украине под определение олигархов подпадают 86 человек – Данилов

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Данилов провел совещание по вопросу выполнения требований закона об олигархах
Данилов провел совещание по вопросу выполнения требований закона об олигархах
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Под определение "олигарх", согласно действующему закону о деолигархизации, в Украине подпадает 86 человек. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 20 июля в ходе совещания по выполнению этого закона, информирует в Facebook пресс-служба СНБО.

В совещании принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмигаль, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр внутренних дел Денис Монастырский, председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская, врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, сотрудники аппарата СНБО.

Данилов вел заседание. Он напомнил, когда вступил в силу закон о деолигархизации и о том, что уже утверждено положение о порядке формирования и ведения реестра олигархов.

"Секретарь СНБО Украины отметил, что в настоящее время под признаки, определенные законом, подпадают около 86 человек", – сообщили авторы релиза.

Формировать и вести реестр будет аппарат СНБО, уточнили в совете. Имен олигархов в СНБО не назвали.

Также в сообщении отмечается, что на совещании обсудили информацию об основных этапах формирования и ведения реестра и "проблемные вопросы реализации" закона об олигархах.

"Данилов акцентировал внимание на важности усиления межведомственного сотрудничества для повышения эффективности его выполнения. По результатам совещания дали ряд протокольных поручений Кабинету Министров Украины, Антимонопольному комитету Украины, Службе безопасности Украины и Национальному банку Украины", – резюмировали в совете.

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Контекст:

Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. Президент подписал закон 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет нацбезопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

30 декабря Данилов говорил, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, как ожидалось, в Украине назовут имена первых олигархов.

Зеленский указом от 29 июня 2022 года ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения. 12 июля Данилов сказал, что реестр готов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СНБО, олигархи, Денис Монастырский, Денис Шмыгаль, Алексей Данилов, Денис Малюська, Василий Малюк, Юлия Свириденко
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