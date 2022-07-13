В СНБО заявили, что реестр олигархов в Украине готов

"Этот процесс идет. Сам реестр готов. Положения о реестре уже утверждены. На сегодняшний день институции, имеющие право подавать, обрабатывают документы", – сказал он.
По словам Данилова, фамилии в реестре олигархов будут появляться после соответствующего решения о признании СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский указом от 29 июня ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения.
В решении СНБО изложено, как будет формироваться и вестись реестр. Он будет в электронной форме и на государственном языке. В реестр не будут вносить сведения, содержащие государственную тайну и служебную информацию, а данные об олигархах, добавляемые в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.
Также в решении СНБО обозначен порядок внесения сведений об олигархах. Они будут включать в себя ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснования для признания лица олигархом.
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект Зеленского об олигархах. Президент подписал закон 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет нацбезопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
30 декабря Данилов говорил, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, как ожидалось, в Украине назовут имена первых олигархов.
17 июня Данилов в интервью LIGA.net говорил, что реестр олигархов "будет обязательно", но "другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить, и есть ли сегодня время уделять этому максимальное внимание". Он тогда упоминал, что СНБО провел заседание и проголосовал за положение о реестре олигархов еще в мае.
9 июня 2022 года глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил в интервью Forbes, что из-за войны идея создания реестра олигархов утратила актуальность, так как "люди, которых мы раньше считали олигархами, потеряли центры своего влияния".