В СНБО заявили, что реестр олигархов в Украине готов

Фамилии в реестре олигархов будут появляться после соответствующего решения о признании СНБО, отметил Данилов Фото: president.gov.ua

"Этот процесс идет. Сам реестр готов. Положения о реестре уже утверждены. На сегодняшний день институции, имеющие право подавать, обрабатывают документы", – сказал он.

По словам Данилова, фамилии в реестре олигархов будут появляться после соответствующего решения о признании СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 29 июня ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения.

В решении СНБО изложено, как будет формироваться и вестись реестр. Он будет в электронной форме и на государственном языке. В реестр не будут вносить сведения, содержащие государственную тайну и служебную информацию, а данные об олигархах, добавляемые в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.

Также в решении СНБО обозначен порядок внесения сведений об олигархах. Они будут включать в себя ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснования для признания лица олигархом.