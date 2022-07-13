Шустер: Я очень расстроен новостью, что Ринат Ахметов решил передать государству все медиаактивы

"Я очень расстроен новостью о том, что Ринат Ахметов решил передать государству все медиаактивы. Как он сам отметил, это решение было вынужденным. Несмотря на всю неприятность, я понимаю и поддерживаю его решение. Я всем сердцем благодарен Ринату Ахметову и всем людям, которые работали в медиагруппе "Украина" за то, что мы могли отстаивать свободу слова в стране. Я особенно хочу отметить роль журналистов телеканала "Украина", которые освещали и, надеюсь, продолжат освещать войну против российских оккупантов. Уверен, что для медиарынка Украины уход такого инвестора, как Ринат Ахметов, – это невосполнимая потеря", – заявил Шустер.

На телеканале "Украина" до полномасштабного вторжения РФ в Украину выходило ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Скриншот: Шустер online / Facebook