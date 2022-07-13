Шустер: Я очень расстроен новостью, что Ринат Ахметов решил передать государству все медиаактивы

"Я очень расстроен новостью о том, что Ринат Ахметов решил передать государству все медиаактивы. Как он сам отметил, это решение было вынужденным. Несмотря на всю неприятность, я понимаю и поддерживаю его решение. Я всем сердцем благодарен Ринату Ахметову и всем людям, которые работали в медиагруппе "Украина" за то, что мы могли отстаивать свободу слова в стране. Я особенно хочу отметить роль журналистов телеканала "Украина", которые освещали и, надеюсь, продолжат освещать войну против российских оккупантов. Уверен, что для медиарынка Украины уход такого инвестора, как Ринат Ахметов, – это невосполнимая потеря", – заявил Шустер.
На телеканале "Украина" до полномасштабного вторжения РФ в Украину выходило ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
11 июля владелец СКМ Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса из-за закона о деолигархизации. Он отметил, что срок в полгода, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании СКМ продать медиабизнес на рыночных условиях. По его словам, на этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Деятельность онлайн-СМИ "Медиа Группы Украина" будет прекращена.
В Офисе президента приветствовали его решение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".
По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По данным американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.