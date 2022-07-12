СКМ начинает процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий "Медиа Группы Украина" – заявление компании

"Речь идет обо всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, полученных "Медиа Группой Украина" от государства. Параллельно сегодня начнется процесс прекращения выпуска принадлежащих МГУ печатных средств массовой информации. Согласно законодательству Украины, аннулирование лицензий и удовлетворение заявления о прекращении работы печатных СМИ автоматически лишает компании-собственники статуса СМИ, они должны завершить деятельность. Скорость принятия решения об аннулировании лицензий МГУ после подачи соответствующих заявлений – ответственность государства. Процесс, согласно требованиям законодательства, может занять от месяца до двух", – сообщили в пресс-службе.
В компании отметили, что в этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом).
"Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, в изданиях, на онлайн-площадках группы прекращается. Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов "Медиа Группы Украина" прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше. В 00.00 12 июля 2022 года МГУ прекратила обновление своих онлайн-медиа. Механизм сотрудничества с Vogue будет определен отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций. Все отношения с партнерами группы будут обсуждаться отдельно", – объяснили в СКМ.
В заявлении подчеркивается, что все активы МГУ за исключением лицензий остаются в ее собственности, речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе "Украина", "Украина 24", "Сегодня". Будущее этих активов будет определено менеджментом в ближайшие дни, обещают в компании.
"Решение о выходе СКМ из медиабизнеса было тяжелым и вынужденным. Мы создали МГУ практически с нуля, вместе с огромными профессиональными коллективами вывели ее в абсолютные лидеры украинского медиарынка. Мы планировали создавать качественный украинский контент и дальше – сериалы, фильмы, шоу, новости. Но государством был принят абсолютно дискриминационный закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", который делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными. Дальнейшая судьба сданных нами лицензий нам неизвестна – никаких предварительных консультаций с властями не происходило и не могло происходить. Мы благодарны команде МГУ за более чем 20-летнюю совместную и успешную работу и сделаем все зависящее от нас, чтобы завершение нашего сотрудничества с каждым членом многотысячного коллектива было максимально прозрачным и человечным. Это на самом деле сейчас самая важная задача для менеджмента МГУ и для нас в СКМ", – заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко.
11 июля владелец СКМ Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса из-за закона о деолигархизации. Он отметил, что срок в полгода, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании СКМ продать медиабизнес на рыночных условиях. По его словам, на этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Деятельность онлайн-СМИ "Медиа Группы Украина" будет прекращена.
В Офисе президента приветствовали его решение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".
По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По данным американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.