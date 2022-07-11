Ахметов объявил о передаче медиабизнеса государству

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании СКМ из медийного бизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа "Медиа Группы Украина", – заявил Ахметов.
Бизнесмен объяснил, что причина решения – в законе о деолигархизации, который действует в Украине.
"Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании СКМ продать медиабизнес на рыночных условиях", – добавил он.
Ахметов отметил, что решение для него было непростым.
"За более чем 20 лет, начиная с 2000 года, мы вместе с журналистами создали медиахолдинг, основанный на принципах свободы слова, правды и профессионализма, состоящий из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. Общий объем инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил $1,5 млрд. Но самая большая инвестиция – это вклад каждого из 4 тыс. журналистов и сотрудников нашей медийной команды. Благодаря вашей работе каналы "Украина" и "Украина 24" стали лидерами в Украине по зрительской аудитории, а каналы группы "Футбол" собирали миллионы болельщиков перед экранами. Поэтому мне тяжело принимать решение о выходе из медийного бизнеса", – резюмировал бизнесмен и поблагодарил коллективы каналов за работу.
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект об олигархах. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет нацбезопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
30 июня Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения.
По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По версии американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.