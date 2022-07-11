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ПОЛИТИКА

В Офисе президента назвали "достойным примером" решение Ахметова передать свой медиабизнес государству

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В Офисе президента подчеркнули, что "закон один для всех"
В Офисе президента подчеркнули, что "закон один для всех"
Фото: depositphotos.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение бизнесмена Рината Ахметова вывести свою компанию СКМ из медиабизнеса и передать лицензии государству "достойным примером". Свой комментарий он опубликовал в Twitter.

"Ключевая черта зрелых государств – обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации – начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня есть достойный пример от группы СКМ – закон один для всех", – написал Подоляк.

Ахметов 11 июля заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса из-за закона о деолигархизации. 

Он отметил, что срок в полгода, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании СКМ продать медиабизнес на рыночных условиях. По его словам, на этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Деятельность онлайн-медиа "Медиа Группы Украина" будет прекращена. 

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект об олигархах. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет нацбезопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

30 июня Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения.

По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По данным американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.

Теги: СМИ, телевидение, Ринат Ахметов, СКМ, медиахолдинг, олигархи, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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