В Офисе президента назвали "достойным примером" решение Ахметова передать свой медиабизнес государству

В Офисе президента подчеркнули, что "закон один для всех" Фото: depositphotos.com

"Ключевая черта зрелых государств – обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации – начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня есть достойный пример от группы СКМ – закон один для всех", – написал Подоляк.

Ключова риса зрілих держав — обов‘язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію — початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи #СКМ — закон один для всіх. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 11, 2022

Ахметов 11 июля заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса из-за закона о деолигархизации.

Он отметил, что срок в полгода, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании СКМ продать медиабизнес на рыночных условиях. По его словам, на этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Деятельность онлайн-медиа "Медиа Группы Украина" будет прекращена.