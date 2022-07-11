Ткаченко заявил, что его "застала врасплох" новость о передаче медиабизнеса Ахметова государству

Об этом он заявил 11 июля в эфире национального телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина".

"Поскольку меня эта новость застала врасплох, мне сказать трудно. Нужно больше информации. Мне сказать тяжело, хочу переговорить с представителями собственника, руководством "Медиа Группы Украина". Это серьезная новость. "Медиа Группа Украина" – одна из четырех наибольших. Это не может не повлиять на рынок. Он и так на сегодня сильно просел из-за войны. Во всяком случае это прецедент", – сказал Ткаченко.

Контекст:

По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По данным американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.

11 июля бизнесмен заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса из-за закона о деолигархизации.

Он отметил, что срок в полгода, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании СКМ продать медиабизнес на рыночных условиях. По его словам, на этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Деятельность онлайн-медиа "Медиа Группы Украина" будет прекращена.

В Офисе президента приветствовали его решение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".