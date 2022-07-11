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Ткаченко заявил, что его "застала врасплох" новость о передаче медиабизнеса Ахметова государству

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Ткаченко: "Медиа Группа Украина" одна из четырех наибольших. Это не может не повлиять на рынок
Ткаченко: "Медиа Группа Украина" – одна из четырех наибольших. Это не может не повлиять на рынок
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что решение украинского миллиардера Рината Ахметова отказаться от медиабизнеса в пользу государства серьезно повлияет на рынок.

Об этом он заявил 11 июля в эфире национального телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина". 

"Поскольку меня эта новость застала врасплох, мне сказать трудно. Нужно больше информации. Мне сказать тяжело, хочу переговорить с представителями собственника, руководством "Медиа Группы Украина". Это серьезная новость. "Медиа Группа Украина" – одна из четырех наибольших. Это не может не повлиять на рынок. Он и так на сегодня сильно просел из-за войны. Во всяком случае это прецедент", – сказал Ткаченко.

Контекст:

По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По данным американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.

11 июля бизнесмен заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса из-за закона о деолигархизации. 

Он отметил, что срок в полгода, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании СКМ продать медиабизнес на рыночных условиях. По его словам, на этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Деятельность онлайн-медиа "Медиа Группы Украина" будет прекращена. 

В Офисе президента приветствовали его решение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Ринат Ахметов, Александр Ткаченко, лицензия, Михаил Подоляк, Украина 24
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