Малюська заявил, что Ахметов вышел из-под действия закона об олигархах

"Новинский – это была прямая связь для того, чтобы признать олигархом Ахметова. Потому что они партнеры по бизнесу, а господин Новинский как народный депутат является политической фигурой. И поэтому здесь, в случае продолжения статуса Новинского как народного депутата, срабатывал бы признак участия в политической жизни, который добавлял бы и автоматически превращал Ахметова в олигарха. Поэтому в данном случае отказ от мандата – было ли это целью или не было целью, не знаю, судить не буду – но убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова", – сообщил министр юстиции.

Также после решения СКМ выйти из медийного бизнеса Ахметов более не подпадает под критерий закона об олигархах в части владения СМИ. По словам Дениса Малюськи, таким образом бизнесмен вышел сразу из-под двух критериев попадания в перечень олигархов.

"Он никогда не хотел попасть в список олигархов, был решительно настроен. Последнее его заявление – это как раз признак того, что своего мнения он не изменил, и он считает этот закон опасным, и не хотел бы туда попадать", – подытожил Малюська.