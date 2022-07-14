Малюська заявил, что Ахметов вышел из-под действия закона об олигархах

"Новинский – это была прямая связь для того, чтобы признать олигархом Ахметова. Потому что они партнеры по бизнесу, а господин Новинский как народный депутат является политической фигурой. И поэтому здесь, в случае продолжения статуса Новинского как народного депутата, срабатывал бы признак участия в политической жизни, который добавлял бы и автоматически превращал Ахметова в олигарха. Поэтому в данном случае отказ от мандата – было ли это целью или не было целью, не знаю, судить не буду – но убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова", – сообщил министр юстиции.
Также после решения СКМ выйти из медийного бизнеса Ахметов более не подпадает под критерий закона об олигархах в части владения СМИ. По словам Дениса Малюськи, таким образом бизнесмен вышел сразу из-под двух критериев попадания в перечень олигархов.
"Он никогда не хотел попасть в список олигархов, был решительно настроен. Последнее его заявление – это как раз признак того, что своего мнения он не изменил, и он считает этот закон опасным, и не хотел бы туда попадать", – подытожил Малюська.
11 июля владелец СКМ Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса из-за закона о деолигархизации. Он отметил, что срок в полгода, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании СКМ продать медиабизнес на рыночных условиях. По его словам, на этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Деятельность онлайн-СМИ "Медиа Группы Украина" будет прекращена.
В Офисе президента приветствовали его решение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".
По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По данным американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.
8 июля парламент поддержал сложение депутатских полномочий нардепом нескольких созывов Вадимом Новинским.