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Кулеба: Заявления Спартц в США остались практически незамеченными. Я не вижу негативных последствий для украинско-американских отношений

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Кулеба: Единственный источник потенциальной контрабанды оружия с территории Украины вооруженные силы РФ
Кулеба: Единственный источник потенциальной контрабанды оружия с территории Украины – вооруженные силы РФ
Фото: ЕРА

Заявления члена Палаты представителей США от Республиканской партии Виктории Спартц о предполагаемой контрабанде западного оружия из Украины, как и статья в Financial Times на эту тему, не вызвали негативных последствий для Украины, но РФ продолжит разгонять этот нарратив, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он сказал в интервью Forbes, опубликованном 18 июля.

Кулеба подчеркнул, что конкретная помощь от США продолжает расти.

"Заявления Спартц вызвали несравнимо больший резонанс в Украине, чем в Соединенных Штатах. Там они остались практически незамеченными... Сейчас я не вижу никаких негативных последствий для украинско-американских отношений от этой дискуссии, но вижу очень эмоциональное обсуждение в Украине", – сказал министр.

Комментируя появление статьи в Financial Times, в которой высказывались сходные опасения, что Украина якобы может контрабандой продавать западное оружие, Кулеба пояснил, что такого рода дезинформация уже два месяца распространяется Россией. По его словам, Украина предупреждала партнеров, что россияне будут разгонять ее.

Министр подчеркнул, что это "нарратив, полностью запущенный Российской Федерацией", но он не подозревает Financial Times в том, что издание "сознательно запустило эту историю". Он предполагает, что журналисты просто решили выпустить материал на горячую тему.

"Когда появилась публикация в уважаемой газете Financial Times, думаю, она сама испытала большой стресс: сначала – изменив название, потом – отгребая от Европейского союза, от НАТО, Соединенных Штатов. Они в один голос сказали, что нет никаких проблем, есть полное доверие к Украине и четкое сотрудничество в этой сфере", – сказал Кулеба.

Он рассказал, что вместе с министром обороны Алексеем Резниковым проработал противодействие вбросам: Резников дал интервью Financial Times, а Кулеба побуждал партнеров выйти и прямо высказаться на тему.

"То есть классическая информационная атака/контратака. В результате этого боевого столкновения в информационном пространстве мы разбили наголову их позиции. Безусловно, они зайдут на новый штурм, потому что им эта тема стратегически необходима", – предупредил глава МИД.

Он обратил внимание, что Спартц заявляла также, что украинское оружие может оказаться в Сирии или в Мексике, поскольку "слово "Мексика" работает с точки зрения внутренней политики США". Министр подчеркнул, что у него нет оснований утверждать, сознательно или бессознательно конгрессвумен распространяет этот нарратив, но то, что он совпадает с нарративом Российской Федерации, – "это факт, который все увидели".

"Если оружие и расползется, то это будет оружие России, которое по старинным российским традициям российская армия сама будет контрабандой гнать с оккупированных территорий по всему миру. Единственный источник потенциальной контрабанды оружия с территории Украины – вооруженные силы РФ", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу Украины, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.

14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.

Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса, заявил представитель НАТО. Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также заявил 14 июля, что не видит признаков того, что поставляемое в Украину оружие попадает "не в те руки".

В ЕС назвали "ложью и российской пропагандой" заявления о "контрабанде оружия" из Украины.

Теги: США, оружие, пропаганда, вооружение, военная техника, военная помощь, российская пропаганда, контрабанда, Алексей Резников, Дмитрий Кулеба, Financial Times, дезинформация, Виктория Спартц
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