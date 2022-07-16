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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон не видит признаков, что оружие, переданное Украине, использовали не для борьбы с РФ

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В Пентагоне ответили на вопрос о "контрабанде" оружия
В Пентагоне ответили на вопрос о "контрабанде" оружия
Фото: depositphotos.com

Пентагон не видит признаков, чтобы оружие, которое западные партнеры передают Украине, использовали не по назначению. Об этом на брифинге 15 июля заявил высокопоставленный чиновник Пентагона, его цитирует сайт ведомства.

"Мы не отслеживаем оружие, – сказал он в ответ на вопрос о слухах о "контрабанде" оружия. – И, честно говоря, мы хорошо знаем, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не видели никаких признаков того, что это оружие было использовано другим способом, кроме как для борьбы с россиянами".

Чиновник добавил, что "не отслеживать и не знать, куда отправляется оружие, – это разные вещи".

"Я имею в виду, что мы не отслеживаем использование украинцами нашего конкретного оружия, но мы также не видим никаких признаков того, что это оружие было предоставлено кому-либо еще, кроме Вооруженных сил Украины", – отметил он.

Контекст:

Вопрос контроля поставок Украине вооружения начал активно обсуждаться после того, как американский конгрессмен Виктория Спартц выразила ряд опасений по этому поводу. Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".

Также она допустила, что вооружение "может оказаться в Сирии или в России". Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов обвинил ее в продвижении российских идей и связал эти высказывания с предстоящими выборами в США. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что слова Спартц – это личное мнение человека, не владеющего фактами.

12 июля в издании Financial Times вышла вызвавшая широкий резонанс статья о якобы существующих на Западе опасениях, что поставленное в Украину оружие может контрабандой попасть на черный рынок Европы. В материале не приводили доказательств, но навели цитату неназванного западного чиновника: "Мы ничего не знаем о его местонахождении, понятия не имеем, куда оно направляется, где оно используется и даже остается ли оно в стране".

В ЕС назвали "ложью и российской пропагандой" заявления о "контрабанде оружия" из Украины.

Координатор Совета по нацбезопасности США Джон Кирби 13 июля сообщил, что Белый дом ответит на обращение Спартц. "Как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – добавил он.

Ермак 14 июля сказал, что предложит Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия, полученного от западных партнеров Украины. Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам, заявил в тот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса, заявил представитель НАТО. Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, НАТО, оружие, Пентагон, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная техника, контрабанда, Алексей Резников
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