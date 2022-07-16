Пентагон не видит признаков, что оружие, переданное Украине, использовали не для борьбы с РФ

"Мы не отслеживаем оружие, – сказал он в ответ на вопрос о слухах о "контрабанде" оружия. – И, честно говоря, мы хорошо знаем, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не видели никаких признаков того, что это оружие было использовано другим способом, кроме как для борьбы с россиянами".

Чиновник добавил, что "не отслеживать и не знать, куда отправляется оружие, – это разные вещи".

"Я имею в виду, что мы не отслеживаем использование украинцами нашего конкретного оружия, но мы также не видим никаких признаков того, что это оружие было предоставлено кому-либо еще, кроме Вооруженных сил Украины", – отметил он.