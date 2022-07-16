Пентагон не видит признаков, что оружие, переданное Украине, использовали не для борьбы с РФ

"Мы не отслеживаем оружие, – сказал он в ответ на вопрос о слухах о "контрабанде" оружия. – И, честно говоря, мы хорошо знаем, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не видели никаких признаков того, что это оружие было использовано другим способом, кроме как для борьбы с россиянами".
Чиновник добавил, что "не отслеживать и не знать, куда отправляется оружие, – это разные вещи".
"Я имею в виду, что мы не отслеживаем использование украинцами нашего конкретного оружия, но мы также не видим никаких признаков того, что это оружие было предоставлено кому-либо еще, кроме Вооруженных сил Украины", – отметил он.
Вопрос контроля поставок Украине вооружения начал активно обсуждаться после того, как американский конгрессмен Виктория Спартц выразила ряд опасений по этому поводу. Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".
Также она допустила, что вооружение "может оказаться в Сирии или в России". Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов обвинил ее в продвижении российских идей и связал эти высказывания с предстоящими выборами в США. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что слова Спартц – это личное мнение человека, не владеющего фактами.
12 июля в издании Financial Times вышла вызвавшая широкий резонанс статья о якобы существующих на Западе опасениях, что поставленное в Украину оружие может контрабандой попасть на черный рынок Европы. В материале не приводили доказательств, но навели цитату неназванного западного чиновника: "Мы ничего не знаем о его местонахождении, понятия не имеем, куда оно направляется, где оно используется и даже остается ли оно в стране".
В ЕС назвали "ложью и российской пропагандой" заявления о "контрабанде оружия" из Украины.
Координатор Совета по нацбезопасности США Джон Кирби 13 июля сообщил, что Белый дом ответит на обращение Спартц. "Как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – добавил он.
Ермак 14 июля сказал, что предложит Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия, полученного от западных партнеров Украины. Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам, заявил в тот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса, заявил представитель НАТО. Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.