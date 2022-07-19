Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора. СМИ сообщили, что она может стать послом в Швейцарии

Рада на заседании 19 июля поддержала представление президента об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора Фото: Irina Venediktova / Facebook

Соответствующей указ №518/2022 от 19 июля опубликован на сайте президента.

"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", – говорится в тексте указа Зеленского.

"РБК-Украина" и LB.ua со ссылкой на источники сообщили, что Венедиктову могут назначить послом Украины в Швейцарии.

"Но нужно дождаться указа [президента]", – подчеркнули собеседники LB.ua.

О том, что Венедиктову рассматривают кандидатом на должность посла Украины в Швейцарии, сообщал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил 19 июля, что ожидает новое назначение Венедиктовой на дипломатическом фронте – "через несколько дней, возможно через неделю".

Рада на сегодняшнем пленарном заседании поддержала представление президента об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора. За соответствующий проект постановления №7567 проголосовали 264 народных депутата.

Венедиктова во время выступления в Раде сказала, что не держалась за кресло генпрокурора.

"Я благодарю всех за отданный труд в интересах Украины. Всем, кто не изменил присяге и является профессионалом своего дела. [...] Я рада, что сегодня государство получило наконец антикоррупционного прокурора. [...] Я не могу уйти, не сказав спасибо коллегам из всех правоохранительных органов, которые я имела честь координировать", – заявила экс-генпрокурор.