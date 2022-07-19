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Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора. СМИ сообщили, что она может стать послом в Швейцарии

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Рада на заседании 19 июля поддержала представление президента об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора
Рада на заседании 19 июля поддержала представление президента об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора
Фото: Irina Venediktova / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Соответствующей указ №518/2022 от 19 июля опубликован на сайте президента.

"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", – говорится в тексте указа Зеленского.

"РБК-Украина" и LB.ua со ссылкой на источники сообщили, что Венедиктову могут назначить послом Украины в Швейцарии.

"Но нужно дождаться указа [президента]", – подчеркнули собеседники LB.ua.

О том, что Венедиктову рассматривают кандидатом на должность посла Украины в Швейцарии, сообщал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил 19 июля, что ожидает новое назначение Венедиктовой на дипломатическом фронте – "через несколько дней, возможно через неделю".

Рада на сегодняшнем пленарном заседании поддержала представление президента об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора. За соответствующий проект постановления №7567 проголосовали 264 народных депутата.

Венедиктова во время выступления в Раде сказала, что не держалась за кресло генпрокурора.

"Я благодарю всех за отданный труд в интересах Украины. Всем, кто не изменил присяге и является профессионалом своего дела. [...] Я рада, что сегодня государство получило наконец антикоррупционного прокурора. [...] Я не могу уйти, не сказав спасибо коллегам из всех правоохранительных органов, которые я имела честь координировать", – заявила экс-генпрокурор.

Контекст:

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов уточнил утром 18 июля в эфире национального телемарафона, что пока речь об увольнении Баканова и Венедиктовой не идет, формулировка – "отстранение". Он допустил, что в итоге проверок они могут быть не уволены, а, наоборот, восстановлены в должностях, решение остается за президентом.

Венедиктова заявила, что "не может и не собирается" спорить с решением Зеленского.

27 декабря 2019 года президент назначил Венедиктову врио директора Государственного бюро расследований. 17 марта 2020 года Верховная Рада одобрила назначение Венедиктовой на должность генпрокурора.

Теги: Украина, прокуратура, Швейцария, указ, Владимир Зеленский, посольство Украины, президент, увольнение, Ирина Венедиктова, назначение, Офис генпрокурора
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