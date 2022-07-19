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"Она добровольно ушла с должности". Арахамия рассказал о новом месте работы экс-генпрокурора Венедиктовой

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Встреча нардепов с Венедиктовой (на фото) прошла "абсолютно нормально", отметил Арахамия
Встреча нардепов с Венедиктовой (на фото) прошла "абсолютно нормально", отметил Арахамия
Фото: gp.gov.ua

Отправленную Верховной Радой в отставку экс-генпрокурора Ирину Венедиктову ожидает назначение "на дипломатическом фронте".

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы ожидаем уже через несколько дней, возможно через неделю, ее новое назначение на дипломатическом фронте", – отметил нардеп.

По словам Арахамии, после того, как президент отстранил Венедиктову от должности, нардепы решили во время войны не оставлять ведомство на долгое время без руководителя и "ускорить процесс".

"Провели встречи, с госпожой Венедиктовой прошла абсолютно нормально встреча. Мы поговорили, и, в принципе, можно сказать, по согласию сторон она добровольно ушла с должности", – сказал глава фракции "Слуга народа".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подтвердил в Telegram, что Венедиктову рассматривают кандидатом на должность посла Украины в Швейцарии.

Рада на пленарном заседании 19 июля поддержала представление президента об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора. За соответствующий проект постановления №7567 проголосовали 264 народных депутата.

Венедиктова во время выступления в Раде сказала, что не держалась за кресло генпрокурора.

"Я благодарю всех за отданный труд в интересах Украины. Всем, кто не изменил присяге и является профессионалом своего дела. [...] Я рада, что сегодня государство получило наконец антикоррупционного прокурора. [...] Я не могу уйти, не сказав спасибо коллегам из всех правоохранительных органов, которые я имела честь координировать", – заявила экс-генпрокурор.

Контекст:

17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов уточнил утром 18 июля в эфире национального телемарафона, что пока речь об увольнении Баканова и Венедиктовой не идет, формулировка – "отстранение". Он допустил, что в итоге проверок они могут быть не уволены, а, наоборот, восстановлены в должностях, решение остается за президентом.

Венедиктова заявила, что "не может и не собирается" спорить с решением Зеленского.

27 декабря 2019 года президент назначил Венедиктову врио директора Государственного бюро расследований. 17 марта 2020 года Верховная Рада одобрила назначение Венедиктовой на должность генпрокурора.

Теги: Верховная Рада, Украина, прокуратура, депутаты, Алексей Гончаренко, отставка, дипломаты, увольнение, Слуга народа, Давид Арахамия, Ирина Венедиктова, встреча, Офис генпрокурора, заседание
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