"Она добровольно ушла с должности". Арахамия рассказал о новом месте работы экс-генпрокурора Венедиктовой

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы ожидаем уже через несколько дней, возможно через неделю, ее новое назначение на дипломатическом фронте", – отметил нардеп.

По словам Арахамии, после того, как президент отстранил Венедиктову от должности, нардепы решили во время войны не оставлять ведомство на долгое время без руководителя и "ускорить процесс".

"Провели встречи, с госпожой Венедиктовой прошла абсолютно нормально встреча. Мы поговорили, и, в принципе, можно сказать, по согласию сторон она добровольно ушла с должности", – сказал глава фракции "Слуга народа".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подтвердил в Telegram, что Венедиктову рассматривают кандидатом на должность посла Украины в Швейцарии.

Рада на пленарном заседании 19 июля поддержала представление президента об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора. За соответствующий проект постановления №7567 проголосовали 264 народных депутата.

Венедиктова во время выступления в Раде сказала, что не держалась за кресло генпрокурора.

"Я благодарю всех за отданный труд в интересах Украины. Всем, кто не изменил присяге и является профессионалом своего дела. [...] Я рада, что сегодня государство получило наконец антикоррупционного прокурора. [...] Я не могу уйти, не сказав спасибо коллегам из всех правоохранительных органов, которые я имела честь координировать", – заявила экс-генпрокурор.