На должность генпрокурора у президента есть две кандидатуры – СМИ

По данным издания, парламентарии пока не знают, когда в Верховную Раду будут внесены кандидатуры нового генпрокурора, а также нового главы Службы безопасности Украины, который заменит уволенного Ивана Баканова.

Вероятно, оба ведомства какое-то время будут работать с и.о, отмечает "Украинская правда". Временным руководителем СБУ назначен Василий Малюк.

Авторы публикации называют Симоненко ставленником заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Симоненко возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП, и, по данным СМИ, был на его дне рождения, пишет "Украинская правда".

В качестве компромата на Костина указывается информация проекта "Схемы" о том, что его жена и дочь работают помощниками у других народных депутатов, а сам Костин взаимно "трудоустроил" родственников своих коллег. Также, по данным "Украинская правда", нардеп не декларировал доход от продаж квартир в Одессе.