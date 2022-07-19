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На должность генпрокурора у президента есть две кандидатуры – СМИ

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Симоненко назначен исполняющим обязанности главы Офиса генпрокурора
Симоненко назначен исполняющим обязанности главы Офиса генпрокурора
Фото: Олексій Симоненко / Facebook

На место снятой с должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой сегодня рассматриваются два кандидата: ее заместитель Алексей Симоненко, который назначен временно исполняющим обязанности генпрокурора, и народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Костин. Об этом, ссылаясь на собственную информацию, сообщает "Украинская правда".

По данным издания, парламентарии пока не знают, когда в Верховную Раду будут внесены кандидатуры нового генпрокурора, а также нового главы Службы безопасности Украины, который заменит уволенного Ивана Баканова.

Вероятно, оба ведомства какое-то время будут работать с и.о, отмечает "Украинская правда". Временным руководителем СБУ назначен Василий Малюк.

Авторы публикации называют Симоненко ставленником заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Симоненко возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП, и, по данным СМИ, был на его дне рождения, пишет "Украинская правда".

В качестве компромата на Костина указывается информация проекта "Схемы" о том, что его жена и дочь работают помощниками у других народных депутатов, а сам Костин взаимно "трудоустроил" родственников своих коллег. Также, по данным "Украинская правда", нардеп не декларировал доход от продаж квартир в Одессе.

Контекст:

17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов уточнил утром 18 июля в эфире национального телемарафона, что пока речь об увольнении Баканова и Венедиктовой не идет, формулировка – именно "отстранение". Он допустил, что в итоге проверок они могут быть не уволены, а наоборот, восстановлены в должностях, решение остается за президентом.

Позже Венедиктова заявила, что "не может и не собирается" спорить с решением Зеленского.

Теги: Олег Татаров, Андрей Костин, увольнение, Слуга народа, Иван Баканов, Офис президента Украины, Ирина Венедиктова, назначение, Офис генпрокурора, Алексей Симоненко
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