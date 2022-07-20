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"Россияне должны занять определенную позицию". Президент Латвии заявил, что подпишет закон о лишении гражданства за поддержку войны в Украине

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Левитс: Никакого эффекта нейтральности быть не может
Левитс: Никакого эффекта нейтральности быть не может
Фото: ЕРА

Президент Латвии Эгилс Левитс поддерживает закон о лишении гражданства за поддержку военных преступлений и агрессивных войн, принятый в апреле парламентом страны. Он рассказал об этом в интервью телеканалу RTVI, опубликованном в YouTube.

По его словам, применение этой нормы поможет симпатизирующим России жителям Латвии "понять, что происходит".

"Я думаю, что те русские, которые живут в Латвии, должны занять определенную позицию. И большинство из них так и сделали, потому что в такой ситуации никакого эффекта нейтральности быть не может. Если он нейтрален, значит, он не понял сути дела", – считает Левитс.

Он заявил, что среди русских в стране есть часть, которая занимает явно проукраинские позиции, и есть меньшинство, поддерживающее войну.

"Это значит, что они находятся вне спектра демократии. Демократический спектр основывается на представлениях о справедливости. И поддержать явно несправедливую идею означает, что ты не демократ", – добавил он.

Контекст:

21 апреля Сейм Латвии поддержал во втором (окончательном) чтении поправки в закон о гражданстве, согласно которым лица, одобряющие военные или иные международно наказуемые преступления против другого демократического государства, могут быть лишены латвийского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба Сейма.

"Лицо может быть лишено гражданства Латвии, если оно оказало значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим преступления против мира", – говорится в сообщении.

В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. Таким образом, действие обновленного закона о гражданстве будет распространяться на тех, кто поддерживает войну, развязанную Россией против Украины.

Местное издание Delfi отмечало, что гражданства смогут лишить лишь в случае, если человек не станет лицом без гражданства. То есть гражданство могут отнять у тех, кто имеет двойное гражданство. Сторонники военных преступлений, у которых есть только гражданство Латвии, останутся гражданами этой страны.

Теги: Латвия, гражданство, законодательство, война России против Украины, Эгилс Левитс, RTVI
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