"Россияне должны занять определенную позицию". Президент Латвии заявил, что подпишет закон о лишении гражданства за поддержку войны в Украине

По его словам, применение этой нормы поможет симпатизирующим России жителям Латвии "понять, что происходит".

"Я думаю, что те русские, которые живут в Латвии, должны занять определенную позицию. И большинство из них так и сделали, потому что в такой ситуации никакого эффекта нейтральности быть не может. Если он нейтрален, значит, он не понял сути дела", – считает Левитс.

Он заявил, что среди русских в стране есть часть, которая занимает явно проукраинские позиции, и есть меньшинство, поддерживающее войну.

"Это значит, что они находятся вне спектра демократии. Демократический спектр основывается на представлениях о справедливости. И поддержать явно несправедливую идею означает, что ты не демократ", – добавил он.