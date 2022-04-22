Сейм Латвии разрешил лишать гражданства за поддержку военных преступлений

Действие обновленного закона о гражданстве в Латвии будет распространяться на тех, кто поддерживает войну РФ против Украины Фото: svoboda.org

"Лицо может быть лишено гражданства Латвии, если оно оказало значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим действия, в числе которых: геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, действия, подрывающие или угрожающие демократии, территориальной целостности, суверенитету и независимости государств или конституционному строю", – говорится в сообщении.

Информацию о том, что человек совершил какое-либо из этих действий, предоставляют органы национальной безопасности. Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие.

В пресс-службе Сейма отметили, что считают необходимым такое регулирование, чтобы латвийское гражданство не сохранялось за лицами, которые осуществляли и поддерживали деятельность, несовместимую с ценностями Латвии как демократического государства, а также ставящую под угрозу территориальную целостность и национальную безопасность Латвии и других демократических стран.

В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. Таким образом, действие обновленного закона о гражданстве будет распространяться на тех, кто поддерживает войну, развязанную Россией против Украины.

Местное издание Delfi отмечает, что гражданства смогут лишить лишь в случае, если человек не станет лицом без гражданства. То есть, гражданство могут отнять у тех, кто имеет двойное гражданство. Сторонники военных преступлений, у которых есть только гражданство Латвии, останутся гражданами этой страны.

Кроме того, Сейм Латвии 21 апреля запретил организацию митингов, шествий и пикетов ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего победу и память советской армии или ее воинов на территории Латвии, сообщила пресс-служба парламента".

"Запрещается пропаганда и прославление мероприятий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов, включая дни рождения лиц, представляющих эти идеологии, дни боев и побед, дни оккупации территорий свободных и независимых государств или их частей. Также запрещается использование символов, идентифицирующих военную агрессию и военные преступления", – говорится в сообщении.