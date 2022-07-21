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В США инициировали поддержку сельского хозяйства Украины на $100 млн

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Украинское сельское хозяйство страдает из-за вторжения российских войск
Украинское сельское хозяйство страдает из-за вторжения российских войск
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты через свое Агентство по международному развитию (USAID) положило начало инициативе по финансовой поддержке сельского хозяйства Украины, пострадавшей от российского вторжения. Об этом проинформировал 19 июля сайт USAID.

"Соединенные Штаты [...] положили начало "Инициативе устойчивости сельского хозяйства в Украине" (Agriculture Resilience Initiative – AGRI) стоимостью $100 млн. Инициатива AGRI должна работать над укреплением механизмов экспорта украинской аграрной продукции и содействовать смягчению общемирового продовольственного кризиса, который усугубляется в результате развязанной Россией грубой войны", – говорится в сообщении.

В USAID объяснили, что новая инициатива "сосредоточит свое внимание на неотложных вызовах, возникающих в сфере экспорта украинской аграрной продукции, но наряду с этим будет способствовать обеспечению более широких потребностей украинских сельхозпроизводителей и дальнейшему производству сельхозпродукции в 2023 году".

"Инициатива расширит доступ аграриев к материалам, которые критически важны для сельхозпроизводства – таких, как семена, удобрения, сельхозтехника и пестициды; она также поможет увеличить потенциал соответствующей инфраструктуры и способность эффективно экспортировать аграрную продукцию, расширить доступ производителей к финансированию и способность украинского бизнеса к осуществлению сушки, временного хранения и переработки продукции сельского хозяйства", – отметили в агентстве США.

В USAID объявили о стремлении привлечь на реализацию данной инициативы еще $150 млн.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

По информации президента Украины Владимира Зеленского в мае, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина ведет переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.

13 июня первое судно с украинским зерном прибыло в Испанию по альтернативному маршруту.

После освобождения от российских оккупантов украинского острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном.

В последние недели поступает информация об уничтожении россиянами посевов зерновых на украинской территории.

Теги: США, Украина, сельское хозяйство, экспорт, USAID, вторжение, сельхозтехника, финансирование, зерно
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