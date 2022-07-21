В США инициировали поддержку сельского хозяйства Украины на $100 млн

"Соединенные Штаты [...] положили начало "Инициативе устойчивости сельского хозяйства в Украине" (Agriculture Resilience Initiative – AGRI) стоимостью $100 млн. Инициатива AGRI должна работать над укреплением механизмов экспорта украинской аграрной продукции и содействовать смягчению общемирового продовольственного кризиса, который усугубляется в результате развязанной Россией грубой войны", – говорится в сообщении.
В USAID объяснили, что новая инициатива "сосредоточит свое внимание на неотложных вызовах, возникающих в сфере экспорта украинской аграрной продукции, но наряду с этим будет способствовать обеспечению более широких потребностей украинских сельхозпроизводителей и дальнейшему производству сельхозпродукции в 2023 году".
"Инициатива расширит доступ аграриев к материалам, которые критически важны для сельхозпроизводства – таких, как семена, удобрения, сельхозтехника и пестициды; она также поможет увеличить потенциал соответствующей инфраструктуры и способность эффективно экспортировать аграрную продукцию, расширить доступ производителей к финансированию и способность украинского бизнеса к осуществлению сушки, временного хранения и переработки продукции сельского хозяйства", – отметили в агентстве США.
В USAID объявили о стремлении привлечь на реализацию данной инициативы еще $150 млн.
После начала полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.
По информации президента Украины Владимира Зеленского в мае, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
Украина ведет переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.
Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.
13 июня первое судно с украинским зерном прибыло в Испанию по альтернативному маршруту.
После освобождения от российских оккупантов украинского острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном.
В последние недели поступает информация об уничтожении россиянами посевов зерновых на украинской территории.