В США инициировали поддержку сельского хозяйства Украины на $100 млн

"Соединенные Штаты [...] положили начало "Инициативе устойчивости сельского хозяйства в Украине" (Agriculture Resilience Initiative – AGRI) стоимостью $100 млн. Инициатива AGRI должна работать над укреплением механизмов экспорта украинской аграрной продукции и содействовать смягчению общемирового продовольственного кризиса, который усугубляется в результате развязанной Россией грубой войны", – говорится в сообщении.

В USAID объяснили, что новая инициатива "сосредоточит свое внимание на неотложных вызовах, возникающих в сфере экспорта украинской аграрной продукции, но наряду с этим будет способствовать обеспечению более широких потребностей украинских сельхозпроизводителей и дальнейшему производству сельхозпродукции в 2023 году".

"Инициатива расширит доступ аграриев к материалам, которые критически важны для сельхозпроизводства – таких, как семена, удобрения, сельхозтехника и пестициды; она также поможет увеличить потенциал соответствующей инфраструктуры и способность эффективно экспортировать аграрную продукцию, расширить доступ производителей к финансированию и способность украинского бизнеса к осуществлению сушки, временного хранения и переработки продукции сельского хозяйства", – отметили в агентстве США.

В USAID объявили о стремлении привлечь на реализацию данной инициативы еще $150 млн.