Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине

"Провели благотворительные концерты в Литве. Все собранные средства переданы в поддержку ВСУ. С верой в победу! Слава Украине", – подписала она фото, сделанные во время благотворительных мероприятий.

Контекст:

Аурика Ротару родилась 22 октября 1958 года в селе Маршинцы Черновицкой области. Окончила Черновицкое музыкальное училище имени Воробкевича и Одесский педагогический институт имени Ушинского. В 2019-м ей было присвоено звание народной артистки Украины.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Аурика Ротару сделала несколько публикаций в Instagram в поддержку президента Украины Владимира Зеленского и с призывом присоединиться к волонтерскому движению.