  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением

"Есть люди, которые считают этот шаг гламурилизацией войны. Что вы можете ответить на их критику?" – спросила у Зеленской журналистка.
"Я использую любую возможность, чтобы говорить об Украине. Это была огромнейшая возможность, потому что Vogue читают миллионы людей в мире, – ответила супруга президента Украины Владимира Зеленского. – Поговорить с ними – была моя обязанность. Конечно, это был интересный опыт. Мы буквально несколько часов потратили на это интервью, это было действительно важно для меня".
Зеленская подчеркнула, что не боится критики, так как она "будет всегда".
"Но я стою на том, что лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего", – резюмировала жена президента Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 июля Vogue опубликовал фото цифровой обложки с изображением Зеленской. Снимок, который сделала в Киеве американский фотограф Энни Лейбовиц, вызвал широкое обсуждение в сети – некоторые раскритиковали жену Зеленского за то, что она позировала, сидя с широко расставленными ногами, но большинство украинских знаменитостей выступили в ее поддержку, запустив в сети фотофлешмоб с хештегом с хештегом #sitlikeagirl.
Его участницы публикуют свои фото, на которых запечатлены в позах, отстаивая свое право выглядеть на фото так, как им хочется.