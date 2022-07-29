  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением

Зеленская: Лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего Фото: voguemagazine / Instagram

"Есть люди, которые считают этот шаг гламурилизацией войны. Что вы можете ответить на их критику?" – спросила у Зеленской журналистка.

"Я использую любую возможность, чтобы говорить об Украине. Это была огромнейшая возможность, потому что Vogue читают миллионы людей в мире, – ответила супруга президента Украины Владимира Зеленского. – Поговорить с ними – была моя обязанность. Конечно, это был интересный опыт. Мы буквально несколько часов потратили на это интервью, это было действительно важно для меня".

Зеленская подчеркнула, что не боится критики, так как она "будет всегда".

"Но я стою на том, что лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего", – резюмировала жена президента Украины.

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Видео: BBC News Україна / YouTube