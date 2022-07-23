Арестович рассказал о психопатии Путина: Шел к власти по крови и живет в искаженной картине мира

В беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным Арестович допустил, что у Путина много нарушений в психике.
"Серьезное расстройство состояния здоровья всегда вызывает проблему с психикой. Плюс возраст, плюс состояние. Но на самом деле главная его психопатия – это результат 22-летнего пребывания на вершине власти. Путин шел к власти по крови", – заявил советник главы ОП.
По его мнению, это стресс, который отразился на психике и мировоззрении российского президента.
"К тому же, убивая такое большое количество людей, всегда ожидаешь, что и по тебе "прилетит". И ты начинаешь потихоньку сходить с ума. Власть развращает. И это переходит в органическое поражение мозга и психопатий. Сталин и другие диктаторы в свое время прошли по этому пути. Путин живет в искаженном мире", – сказал Арестович.
Советник главы ОП подчеркнул, что существует разрыв между реальным миром и тем, который Путин себе придумал.
"Путинская психопатия, по моему мнению, очень специфична. Кроме проблем со здоровьем, у него эмоциональная приглушенность восприятия. Он испытывает сильные эмоции, которые вызваны простыми стимулами, угроза либо удовлетворение... У него примитивная эмоциональная жизнь", — объяснил советник главы ОП.
Арестович считает, что эта особенность Путина "в каком-то смысле хороша" с точки зрения угрозы применения ядерного оружия, потому что российский лидер рационален.
"Напомню, что два самых страшных режима ХХ века, большевистский и нацистский, пытались построить рациональное общество. Путин – то же самое. Он делает третью попытку, но у него постмодернистская шиза. При этом они крайне рациональны. Поэтому я не боюсь использования ядерного оружия Путиным", – подытожил Арестович, добавив, что российский лидер при этом будет "до последнего российского солдата".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не интересуется состоянием здоровья Путина. Но отметил, что у российского лидера и кремлевской верхушки действительно есть опасная для Украины болезнь – "болезнь относительно неуважения к нашему народу".
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.