Арестович рассказал о психопатии Путина: Шел к власти по крови и живет в искаженной картине мира

В беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным Арестович допустил, что у Путина много нарушений в психике.

"Серьезное расстройство состояния здоровья всегда вызывает проблему с психикой. Плюс возраст, плюс состояние. Но на самом деле главная его психопатия – это результат 22-летнего пребывания на вершине власти. Путин шел к власти по крови", – заявил советник главы ОП.

По его мнению, это стресс, который отразился на психике и мировоззрении российского президента.

"К тому же, убивая такое большое количество людей, всегда ожидаешь, что и по тебе "прилетит". И ты начинаешь потихоньку сходить с ума. Власть развращает. И это переходит в органическое поражение мозга и психопатий. Сталин и другие диктаторы в свое время прошли по этому пути. Путин живет в искаженном мире", – сказал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что существует разрыв между реальным миром и тем, который Путин себе придумал.

"Путинская психопатия, по моему мнению, очень специфична. Кроме проблем со здоровьем, у него эмоциональная приглушенность восприятия. Он испытывает сильные эмоции, которые вызваны простыми стимулами, угроза либо удовлетворение... У него примитивная эмоциональная жизнь", — объяснил советник главы ОП.

Арестович считает, что эта особенность Путина "в каком-то смысле хороша" с точки зрения угрозы применения ядерного оружия, потому что российский лидер рационален.

"Напомню, что два самых страшных режима ХХ века, большевистский и нацистский, пытались построить рациональное общество. Путин – то же самое. Он делает третью попытку, но у него постмодернистская шиза. При этом они крайне рациональны. Поэтому я не боюсь использования ядерного оружия Путиным", – подытожил Арестович, добавив, что российский лидер при этом будет "до последнего российского солдата".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не интересуется состоянием здоровья Путина. Но отметил, что у российского лидера и кремлевской верхушки действительно есть опасная для Украины болезнь – "болезнь относительно неуважения к нашему народу".