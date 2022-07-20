"Меньше чем за полгода он превратился в умирающего старика". Арестович заявил, что конец Путина будет страшным

"Путин затеял войну как вершину своей политической карьеры и жизни в целом. Взять под контроль Украину, угрожать странам НАТО, возможно, пойти войной на страны Балтии. Все это казалось реальностью. Он хотел возродить империю и закрыть рану в душе из-за распада СССР. Навеки войти в мировую историю триумфатором", – заявил Арестович.
Он отметил, что Путин мнил себя равным российскому императору Петру l.
"Но кульминация оказалась провалом. Меньше, чем за полгода он превратился в умирающего старика. Что напишут в учебниках истории, он хорошо понимает. Это провал. Он, конечно, пытается быть в роли мирового решалы, но итоги встреч не подтверждают этого. Блеклая повестка с общими фразами и без конкурентных заявлений и решений. Конец его будет страшным. Искренне желаю покаяться перед смертью", – написал советник главы Офиса президента Украины.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Арестович с 2014 года активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.
28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.