"Меньше чем за полгода он превратился в умирающего старика". Арестович заявил, что конец Путина будет страшным

"Путин затеял войну как вершину своей политической карьеры и жизни в целом. Взять под контроль Украину, угрожать странам НАТО, возможно, пойти войной на страны Балтии. Все это казалось реальностью. Он хотел возродить империю и закрыть рану в душе из-за распада СССР. Навеки войти в мировую историю триумфатором", – заявил Арестович.

Он отметил, что Путин мнил себя равным российскому императору Петру l.

"Но кульминация оказалась провалом. Меньше, чем за полгода он превратился в умирающего старика. Что напишут в учебниках истории, он хорошо понимает. Это провал. Он, конечно, пытается быть в роли мирового решалы, но итоги встреч не подтверждают этого. Блеклая повестка с общими фразами и без конкурентных заявлений и решений. Конец его будет страшным. Искренне желаю покаяться перед смертью", – написал советник главы Офиса президента Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

Война России против Украины. Главное (обновляется)