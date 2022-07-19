"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым

Гордон: Подруга орка угорает от того, что ее Вася думает, что выживет в Украине Фото: gordondmytro / Instagram

Находящаяся рядом девушка в ответ смеется.

"Подруга орка угорает от того, что ее Вася думает, что выживет в Украине", – написал Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Высокие отношения", – прокомментировала подписчица kseniya_rudko.

"Он не уточнил, что вернется, но в пакете", – отметил nuri_sea.

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