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19 июля, 2022
 
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"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым

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Гордон: Подруга орка угорает от того, что ее Вася думает, что выживет в Украине
Гордон: Подруга орка угорает от того, что ее Вася думает, что выживет в Украине
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 18 июля разместил видео, в котором российский солдат говорит своей девушке, что вернется.

Находящаяся рядом девушка в ответ смеется.

"Подруга орка угорает от того, что ее Вася думает, что выживет в Украине", – написал Гордон.

"Высокие отношения", – прокомментировала подписчица kseniya_rudko.

"Он не уточнил, что вернется, но в пакете", – отметил nuri_sea.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, война, вторжение, видео, журналисты, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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