"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым

Находящаяся рядом девушка в ответ смеется.
"Подруга орка угорает от того, что ее Вася думает, что выживет в Украине", – написал Гордон.
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"Высокие отношения", – прокомментировала подписчица kseniya_rudko.
"Он не уточнил, что вернется, но в пакете", – отметил nuri_sea.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.