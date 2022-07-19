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19 июля, 2022
 
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"Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина

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Великий в образе Гиркина: В очередной раз мы обосрались. И винить в этом можно только наше военно-политическое руководство
Великий в образе Гиркина: В очередной раз мы обосрались. И винить в этом можно только наше военно-политическое руководство
Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своем YouTube-канале 17 июля опубликовал видео, в котором спародировал российского боевика Игоря Гиркина, комментирующего войну России против Украины.

"Я, честно говоря, не понимаю последних заявлений нашего высшего руководства. [Президент России Владимир] Путин говорит: "Мы еще толком не начинали". [Официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь] Конашенков называет потерю острова Змеиный жестом доброй воли. Да весь мир фактически видел, что с нашими войсками на Змеином сделали ВСУ. Поэтому это был не жест, а, скорее, секс доброй воли", – сказал "Гиркин".

Он отметил, что все, что происходит в Украине, напоминает картину его интимной жизни.

"Гиркин" рассказал, как они с супругой ходили в ресторан, где она хотела "и рыбку съесть, и продолжить дома поговорку".

"Примчали домой со скоростью бешеной черепахи перед зимней спячкой. Я прямо с порога превентивно трусы приспустил, чтобы наглядно показать, откуда будет нападение. А по ее взгляду понимаю, что там у меня не то что нападением, там даже учениями не пахнет. Все законсервировано еще со времен холодной войны", – сказал Великий в образе Гиркина.

Он отметил, что необходимо было "своевременно провести ротацию трусов", и признался, что, "потенциально обладая огромным преимуществом над женой", ничего не смог с ней сделать.

"Представьте себе: центр принятия решений отдает приказ, но солдат в атаку не идет. Он полностью деморализован. Мотивации нет. [...] Сколько можно одну и ту же территорию мусолить, в смысле захватывать? Ну, вы поняли... Ракета на пару секунд взлетела и тут же упала. Блицкриг не удался", – отметил Великий.

В завершение "Гиркин" заявл, что "секс-операция была практически под угрозой срыва".

"В очередной раз мы обосрались. И винить в этом можно только наше военно-политическое руководство", – сказал "Гиркин".

ВИДЕО
Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны "ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию. 

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Он является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Он находится под санкциями ЕС и США.

Теги: Россия, Украина, война, Донбасс, Игорь Гиркин, видео, ВСУ, актер, война России против Украины, Юрий Великий, комик
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