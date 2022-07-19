  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина

Великий в образе Гиркина: В очередной раз мы обосрались. И винить в этом можно только наше военно-политическое руководство Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

"Я, честно говоря, не понимаю последних заявлений нашего высшего руководства. [Президент России Владимир] Путин говорит: "Мы еще толком не начинали". [Официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь] Конашенков называет потерю острова Змеиный жестом доброй воли. Да весь мир фактически видел, что с нашими войсками на Змеином сделали ВСУ. Поэтому это был не жест, а, скорее, секс доброй воли", – сказал "Гиркин".

Он отметил, что все, что происходит в Украине, напоминает картину его интимной жизни.

"Гиркин" рассказал, как они с супругой ходили в ресторан, где она хотела "и рыбку съесть, и продолжить дома поговорку".

"Примчали домой со скоростью бешеной черепахи перед зимней спячкой. Я прямо с порога превентивно трусы приспустил, чтобы наглядно показать, откуда будет нападение. А по ее взгляду понимаю, что там у меня не то что нападением, там даже учениями не пахнет. Все законсервировано еще со времен холодной войны", – сказал Великий в образе Гиркина.

Он отметил, что необходимо было "своевременно провести ротацию трусов", и признался, что, "потенциально обладая огромным преимуществом над женой", ничего не смог с ней сделать.

"Представьте себе: центр принятия решений отдает приказ, но солдат в атаку не идет. Он полностью деморализован. Мотивации нет. [...] Сколько можно одну и ту же территорию мусолить, в смысле захватывать? Ну, вы поняли... Ракета на пару секунд взлетела и тут же упала. Блицкриг не удался", – отметил Великий.

В завершение "Гиркин" заявл, что "секс-операция была практически под угрозой срыва".

"В очередной раз мы обосрались. И винить в этом можно только наше военно-политическое руководство", – сказал "Гиркин".

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Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

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