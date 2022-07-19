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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во "ВКонтакте" пропадают профили пленных военных РФ. К этому может быть причастно военное руководство страны – СМИ

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До конца неясно, по какому принципу во "ВКонтакте" блокируются аккаунты военнопленных
До конца неясно, по какому принципу во "ВКонтакте" блокируются аккаунты военнопленных
Фото: depositphotos.com

У российских военных, попадающих в плен в Украине, массово исчезают страницы во "ВКонтакте". Это заметили журналисты российского издания "Сота".

В частности, из списка в примерно 100 военных, попавших в плен, журналисты смогли найти аккаунты "Вконтакте" лишь у 40 и подтвердить удаление 15 из них. Остальные 60% аккаунтов обнаружить путем проверки через специального бота не удалось, что означает либо их изначальное отсутствие, либо удаление или иную форму скрытия.

Сразу несколько волонтеров, ищущих российских военнопленных, сообщили "Соте" что профили пленных россиян по неизвестным причинам пропадают из соцсети, что существенно затрудняет поиск их родственников. Кроме того, удаленный профиль невозможно найти через функцию поиска, не имея прямой ссылки. Активисты предполагают, что речь может идти о действиях самой соцсети.

Журналисты привели пример одного их удаленных профилей. Ссылка на него появилась 24 февраля в одном из украинских пабликов, где указывалось, что владелец находится в плену. В тот же день страница была удалена. Сам военный не мог этого сделать, так как находился в плену без доступа к телефону.

Аналогичная ситуация была и с несколькими пленными, с которыми делал интервью украинский блогер Владимир Золкин. После публикации интервью их профили удалялись.

"Сота" отмечает, что до конца неясно, по какому принципу во "ВКонтакте" блокируются аккаунты военнопленных – из-за шумихи, создаваемой после того, как публикуются сведения о взятии в плен, либо после того, как пленный официально заносится в реестр военнопленных, который ведет минобороны РФ.

В издании подчеркнули, что с российских контрактников при поступлении на службу собирают анкеты, где нужно указать аккаунты в соцсетях. До войны эти анкеты обновляли и актуализировали.

Журналисты считают, что версия об удалении близкими аккаунтов пленных не выдерживает критики, так как на украинских видео они сами соглашаются на запись своих разговоров с мужьями или сыновьями. Также нет смысла удалять аккаунты россиян и украинским военным, которые наоборот, публикуют на них ссылки.

"Таким образом, можно предположить, что речь идет либо о действиях соцсети, либо о действиях командования, заранее получающего доступы к страницам подчиненных", – подытожило издание.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, ВКонтакте, плен, соцсети, война России против Украины, российские оккупанты
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