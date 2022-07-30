Комаровский: Как психиатр Арестович работает прекрасно. Он единственный в стране дает народу надежду

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Арестович ежедневно комментирует ситуацию на фронте. Вначале он давал ежедневные брифинги, затем сократил их до одного в неделю.

В последние месяцы Арестович не дает официальных брифингов в Офисе президента, но записывает ежедневные стримы с российским юристом, блогером Марком Фейгиным. Эти видео набирают миллионы просмотров и постоянно попадают в YouTube-тренды в Украине.

Комаровский сказал, что из-за войны у половины жителей Украины депрессия или синдром панических расстройств, но "массово с людьми никто информационно не работает".

"Ну, кроме... Еще раз говорю: как психиатр Арестович работает прекрасно. Молодец. И он единственный в стране, кто правильно работает (это я оцениваю как доктор) с народом: давая надежды, давая шансы, не нагнетая зря. Я считаю, что он это делает очень круто", – отметил доктор.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube