Фейгин о своих эфирах с Арестовичем: Он практиковал тьюторинг и коучинг. Наверное, он обладает чем-то. Какой-то магнетизм в нем есть

Фейгин каждый день вечером записывает интервью с Арестовичем, они транслируются в прямом эфире. Арестович рассказывает о ситуации на фронте. Интервью набирают по несколько миллионов просмотров.

"Вчера 500 тыс. человек в прямом эфире смотрели. У меня, я помню, доходило до 120 тыс., и это казалось невероятной цифрой. Ваши интервью смотрят до 2 млн человек каждый день, – сказал Гордон. – В чем секрет этого феноменального успеха?"

Фейгин ответил, что его программы с Арестовичем – "не совсем интервью, это больше беседа".

"Я не профессиональный журналист. Вы большой профессионал, вы человек, который в этом сильно понимает. Я многие вещи делаю просто потому, что это способ моего общественного функционирования. У меня отняли адвокатский статус – окей, я вам покажу, вы за это ответите и пожалеете, что связались со мной", – объяснил Фейгин свои мотивы вести YouTube-канал.

Юрист рассказал, что начал заниматься каналом три года назад, его развитие происходило "медленно и последовательно". Вначале Фейгин публиковал свои личные видеоблоги, затем начал записывать программы с разными экспертами. Эфиры с Арестовичем появились на канале задолго до войны.

"Где-то за год [до нападения РФ на Украину] начались первые эфиры, и их не так чтобы сильно смотрели до войны. Он уже был советником Офиса президента на общественных началах, у [руководителя ОПУ Андрея] Ермака, это не секрет. И вдруг с начала войны [выстрелило]. Хотя это тоже не сразу произошло. Первые дни, четвертый день... Медленно это все шло, я бы не сказал, что в один день", – вспомнил Фейгин.

Он напомнил, что Арестович ежедневно выступает с брифингами о ситуации на фронте, но ведет их на украинском языке.

"А здесь он начал говорить на русском языке. И это сразу вызвало интерес со стороны русской аудитории (может быть, меньше, чем украинской, но все-таки) и русскоязычной украинской аудитории. И, в принципе, [сработало] в силу того, что это штука такая, методичная, каждый день. Оно как-то медленно-медленно-медленно присасывало к себе аудиторию, и дошло до этих величин, – сказал Фейгин. – Что касается самого Алексея Арестовича. Я не знаю... Он практиковал тьюторинг, коучинг, всякие психологические занятия. Наверное, он обладает чем-то. Я это не чувствую на себе, но говорят, что какой-то магнетизм в нем есть".

Фейгин рассказал, что Арестович включается с Банковой, и хотя у него часто бывают проблемы со звуком ("видно, там какая-то система специальная стоит"), менять онлайн-формат они не будут.

"У меня только прямые эфиры. Я никогда не делаю записи. Поэтому я не могу себе позволить сказать: "Алексей, ты там придумай что-то с микрофоном". Вот как застали – так застали. Периодически он говорит: "Я опаздываю, мне звонит [президент] Владимир Александрович [Зеленский]". Он с ним о чем-то разговаривает. О чем – я понятия не имею, это за эфиром происходит. Но само ощущение присутствия, которое возникает у людей, которые это смотрят... Что это прямо сейчас, прямо при вас все происходит. Он получает некоторые сообщения на телефон, видимо, из штаба ВСУ, что-то он имеет право озвучивать, часто очень уклончиво... И люди стремятся это смотреть", – сказал Фейгин.

Он также отметил, что Арестович говорит живым языком, и сравнил его с официальным представителем минобороны РФ Игорем Конашенковым, который озвучивает позицию страны-оккупанта.

"Конашенков, как я сказал, – человек с постным лицом, у которого нет секса. С таким лицом денег ему не дадут... А тут живой, веселый, с иронией, да, иногда позволяет себе обсценную лексику (что плохо, я считаю). Но когда это все видишь, Бучу, например, надо понимать, что других слов не находишь... Иной раз люди за это ругают, иной раз и снисходительно относятся. Вот это живое общение, живой язык еще и дополнительно привлекают. Думаю, это тоже влияет очень сильно", – сказал Фейгин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube